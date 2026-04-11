Kći Brucea Willisa ovako je odgovorila svima koji kritiziraju što doji kći Louettu koja uskoro punu tri godine

Rumer Willis uzvratila je novom objavom na Instagramu na negativne komentare o svom roditeljstvu, a posebno o svojoj odluci da doji svoju gotovo trogodišnju kćer Louettu. Kći Demi Moore i Brucea Willisa podijelila je video u kojem doji kći Lou, koja 18. travnja puni 3 godine, na Instagramu u subotu, 4. travnja. „Kad netko počne osuđivati ​​moje roditeljstvo“, napisala je Willis u tekstu iznad videa na Instagramu i u opisu dodala: „Žao mi je, ali mi nije žao“, napisala je Willis u opisu objave. Ovo nije prvi put da Willis uzvraća kritičarima svoje odluke o dojenju. U listopadu 2025. podijelila je fotografiju na svojem Instagram storyju kako doji Lou dok sjedi na kauču.

„Za mrzitelje koji me napadaju zbog dojenja moje dvogodišnje kćeri, nadam se da ćete imati blagoslovljen dan“, napisala je Willis u tekstu iznad fotografije. Willis je u travnju 2023. dobila Lou s tadašnjim dečkom, glazbenikom Derekom Richardom Thomasom.Willis je 2024. objavila da su ona i Thomas krenuli svatko svojim putem, a od tada je otvoreno progovorila o problemima samostalnog roditeljstva. U videu objavljenom na njezinim Instagramu u studenom 2025., podijelila je da se "upravo dobro isplakala". "Neki su dani samohrane majke teški. Njoj nije teško (nikada), ali neki dani kada sve radim sama mogu biti teški", napisala je Willis preko videa na kojem briše suze dok šeta vani. "Wow, upravo sam shvatila da imam hrane u zubima... danas stvarno pobjeđujem", dodala je u opisu videa.

Rumerinn otac, američki glumac Bruce Willis 2022. godine povukao se iz glume nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje, a upravo je ono čestom temom u javnosti. Dijagnosticirana mu je afazija, jezični poremećaj, a zatim je bolest napredovala do frontotemporalne demencije. Od tada se Willis rijetko pojavljuje u javnosti, a Rumer povremeno s pratiteljima podijeli informacije o njegovom zdravlju.