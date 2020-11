Objavljeni detalji posljednjeg ispraćaja Vere Zime, zbog epidemiološke situacije na Krematorij neće stati svi

Od glumice Vere Zime koja nas je napustila protekli vikend u 68. godini života još se uvijek opraštaju neutješni kolege i suradnici, a posljednji put oni najbliži učinit će na posljednjem ispraćaju koji je zakazan za četvrtak 12.studenog u 14 sati u Velikoj dvorani na zagrebačkom Krematoriju, stoji na stranici Gradskih groblja. Zbog epidemiološke situacije bit će ograničen broj onih koji će moći prisustvovati posljednjem ispraćaju.

Mnogima omiljena glumica preminula je samo pet mjeseci nakon što je ponosno u ruke primila Nagradu Vladimir Nazor. Na svečanoj dodjeli bila je već vidno narušena zdravlja. Trebala je pomoć pri hodanju i preuzimanju nagrade, ali s lica joj nije silazio zarazni osmjeh životnog zadovoljstva i energija koja ju je uvijek krasila. Mnogi su je voljeli zbog vedrog duha, a jednu od najrecentnijih uloga ostvarila je u HRT-ovoj seriji "Odmori se, zaslužio si" u kojoj je igrala Ružu Kosmički za koju je nagrađena 2006. godine Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

Vera je rođena kao Vjeročka Zimova u Metkoviću, a djetinjstvo i mladost provela je u Pločama. Majka joj je bila Dalmatinka, a tata Slovak koji je došao u Dalmaciju iz Vojvodine i ostao. Njihova je ljubavna priča bila tragična, naime, Verina majka je već s 18 godina ostala udovica. No u toj ljubavi rođena je djevojčica koja će duboko obilježiti hrvatsku glumačku scenu.Već u gimnaziji profesori ju prozivaju 'glumicom', nosila je taj poziv u sebi i bila uporna u nakani da upiše Akademiju. Zbog čvrste naravi zvali su je 'mala s kamena', prije studija uzdržavala se kao kontrolorka na autobusnoj liniji Drvenik – Ploče, a na prijemnom ispitu na Akademiji dramskih umjetnosti bila je jedina žena u generaciji. Izvela je Grušenku iz Braće Karamazovih, odlično to odradila i prošla. Tada je od 140 kandidata primljeno samo njih četvero.

Odmah nakon završetka Akademije Relja Bašić i Vanja Drach iz Teatra u gostima pozvali su je da s njima radi hit predstavu Ivana Kušana 'Čaruga', pa se tako već kao mlada glumica našla na pozornici među velikanima glumišta. - Ta prilika mi je bila velika škola i kumovala je mojem samopouzdanju. U predstavi su bili, to uvijek napominjem jer ih se želim prisjetiti: Franjo Majetić, Relja Bašić, Fabijan Šovagović, Vanja Drach, Ivo Serdar, Ana Karić, Pero Juričić i Stjepan Bahert – kazala je medijima svojevremeno Zima o čuvenoj drami koja je u toj produkciji izvedena 220 puta. Neke kazališne predstave poput "Hamleta" i "Balada Petrica Kerempuha" odigrala je sigurno i po tri stotine puta. Najugodnije se, govorila je, osjećala u ulozi temperamentne i na svoj način lude Mirandoline u "Krčmarici", predstavi za koju je dobila brojne nagrade. Radi se o ulozi koja glumca cijela dva sata na sceni drži neizmjerno budnim i živim, a publika je njene izvedbe često prekidala pljeskom i ovacijama. Kad smo ju u kasnijim godinama znali pitati u koje bi se godine da može vratila, govorila je: "Balzac je rekao da je žena od 35 godina remek-djelo prirode – eto tako sam se i sama osjećala. Vratila bih se u doba Krčmarice, u moju 35-u godinu i ne bih mijenjala baš ništa!" Nastupala je između ostalog i u Satiričkom kazalištu Kerempuh, u Zagrebačkom kazalištu lutaka, sinkronizirala animirane filmove.

Filmsku karijeru započela je 1975. u filmu "Kuća", ali prepoznatljivost i epitet buduće velike glumice donijet će joj film "Mećava" Antuna Vrdoljaka iz 1977. u kojem je utjelovila Mašu. Glumila je i u "Kiklopu", "Ljubavnim pismima s predumišljajem", "Četveroredu", "Bogorodici", "Blagajnica hoće ići na more", "Duga mračna noć", "Ne dao Bog većeg zla", "Metastaze". Posljednji film snimila je 2011. "Korak po korak" Biljane Čakić-Veselič. No u svijesti televizijskih gledatelja u uspomeni je najživlja kao savršena mama Ruža Kosmički u seriji HRT-a scenarista-supružnika Tribuson "Odmori se, zaslužio si", “žena koja zna kuhati” Brankica Bedeković, kućna pomoćnica familije u seriji "Luda kuća" i brižna seoska majka u kultnom filmu "Oprosti za kung-fu" Ognjena Sviličića za koji je nagrađena Zlatnom arenom. "Kod glumca je najvažnija glumačka strast. Što se, pak, mene tiče, držim da je prava sreća što smo se srele Ruža Kosmički i ja!", govorila je do samog kraja o ulozi koja joj je obilježila tv karijeru.