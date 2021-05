Nekad je bila zvijezda Disneya, a sada je objavila kako je postala nebinarna osoba

Pjevačica Demi Lovato otkrila nova je u nizu poznatih osoba koja se odsad predstavlja kao ne-binarna, te želi da se umjesto ona za nju/njih koristi zamjenica oni. Podsjetimo, prije njene su od poznatih osoba to napravili Sam Smith i Elliot Page.

Disneyva zvijezda otkrila je to na društvenim mrežama, rekavši da je odluka da se identificira kao nebinarna uslijedila nakon "puno iscjeljujućeg i samorefleksivnog rada".

- Svaki dan kada se probudimo, daje nam se još jedna prilika i prilika da budemo ono što želimo i želimo biti. Provela sam veći dio svog života odrastajući pred svima vama ... Vidjeli ste dobro, loše i nešto između. Ne samo da mi je život putovanje, već sam živjela i za one s druge strane kamera. Danas je dan s kojim sam tako sretna što želim podijeliti više svog života sa svima vama - ponosna sam što vas obavještavam da se identificiram kao nebinarna i službeno ću promijeniti svoje zamjenice u oni, napisala je Demi.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo