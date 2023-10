Ne viđamo ju često! Iva Majoli pohvalila se svojom kćeri: 'Kakva prekrasna djevojka'

Proslavljena tenisačica Iva Majoli (46) pohvalila se fotografijom svoje kćeri Mije Šarić koja je danas napunila 17 godina. Iako je uvijek drži podalje od očiju javnosti, nije htjela propustiti obilježiti ovaj važan dan u njezinom životu pa se pohvalila pratiteljima.

"Mojoj princezi je danas 17. Volim te jako puno", napisala je ponosna majka, a njezinu objavu pogledajte OVDJE.

"Ljepotica mamina", "Kakva prekrasna djevojka", "Prelijepa Mia", neki su od komplimenata koje je slavljenica dobila, uz brojne rođendanske čestitke.

Inače, Iva je Miju dobila s bivšim suprugom Stipom Marićem, s kojim je bila u braku od 2006. do 2012. godine. Mia je nakon razvoda nastavila živjeti s majkom, a krenula je i njezinim tenisačkim stopama.

Iznenadna smrt glumca Matthewa Perryja pogodila je i Majoli. Iva je glumca i prijatelja posljednji put susrela kada je ovo ljeto prisustvovala teniskom natjecanju na Stade Roland Garrosu u Parizu. Tada su zajedno uživali u druženju i gledanju mečeva, a istu fotografiju koju je podijelila tada, objavila je i sada.

"Počivaj u miru, prijatelju", napisala je Iva pored zajedničke fotografije.

Iva je jednom prilikom opisala kako su se njih dvoje upoznali i počeli družiti. ‘

‘Dok sam više boravila u Americi, jako smo se često družili jer on baš voli tenis. Upoznali smo se preko Jennifer Capriati s kojom sam bila bliska, no nisam ga vidjela godinama. Drago mi je da se izvukao iz problema i nadam se da će tako i ostati. Baš smo se jako razveselili kada smo se sreli‘‘, kazala je Iva Majoli za Gloriju.

Upravo zahvaljujući svojoj sportskoj karijeri, bivša tenisačica je upoznala brojne slavne osobe, među kojima i glumca Perryja. Ostali su dobri prijatelji, no duže vrijeme se nisu vidjeli, sve do proljeća u Parizu.

I sam glumac prije glumačke karijere bio je jedan od najbolje rangiranih kanadskih tenisača u konkurenciji juniora, kada mu je bilo 19 godina. Prvi put na državnu listu najboljih kanadskih tenisača dospio je sa samo 13 godina. No, kada se preselio u Los Angeles, nije mu išlo toliko dobro, ali u svojim memoarima "Friends, lovers and the big, terrible thing" ispričao je da je bio sjajan u Kanadi.

