Nataša se rasplakala nakon još jednog poraza: 'Ovo je sad već bizarno'

Plavi tim u Survivoru upisao je još jednu pobjedu u nizu! Rezultat osam naprema šest osigurao im je nagradu koja je ovoga puta uključivala fotografije i pisma bližnjih koja su izazvala pravu lavinu emocija.

Da bi osvojili nagradu, natjecatelji su morali proći kompleksan poligon. U svakom krugu sudjelovala su po tri igrača iz svakog plemena. Na početku poligona strijelac je morao ući u valjak koji su pomagači gurali četiri stanice. Na prve tri stanice, strijelac je izašao iz valjka i skinuo šipku sa spirale, a zatim se vratio u valjak, sve dok nije skinuo i posljednju šipku. Na posljednjoj stanici, strijelac je morao ubaciti u oba koša po dvije vreće s pijeskom koje su se morale odbiti od trampolina. Za pobjedu je bilo potrebno dobiti osam bodova.

„Nekad sam svoju emociju teško dijelio s drugima, pogotovo s mamom koja me stalno grli i ljubi, jer joj je to slatko i ostalo joj je od malih nogu. Uvijek joj govorim: Nemoj me, imam 23 godine, nisam više malo dijete. Sad bih dao sve za jedan njezin zagrljaj i da me poljubi. Meni je ovaj show otvorio oči, otkrio da imam emotivnu stranu i da je trebam više pokazivati. Kad se vratim, puno će se toga promijeniti. Izgrlit ću cijelu obitelj“, rekao je David.

Poraz je ponovno bilo teško podnijeti Nataši pa se rasplakala. „Ovo je sad već bizarno“, komentirali su u crvenom timu novi uzastopni poraz. „Koliko god je ova igra bila najbitnija, bila je i tužna jer znam koliko mi znači ova pobjeda i cijelom plavom timu. Teško je gledati crvene i suosjećamo s njima, Nadamo se da će i oni dobiti priliku pročitati svoja pisma i vidjeti svoje najmilije na slikama“, rekla je Marina.

Nakon što je plavi tim pristao, i crveno je pleme dobilo priliku pročitati pisma, ali ih nisu mogli zadržati. „Presretna sam. Hvala plavima puno“, rekla je Nataša. Pisma su razveselila sve natjecatelje, a i potekle su suze radosnice. Nakon niza poraza, uskoro ćemo vidjeti hoće li se crvenima sreća napokon ponovno osmjehnuti.

