Naša voditeljica opisala zastrašujuće iskustvo na putovanju: 'To me užasavalo!'

Početkom ovog mjeseca Stožer civilne zaštite popustio je mjere i putovanja su ponovno postala moguća, ali uz mjere opreza.

Uz propisane mjere, za putovanje je potreban opravdan razlog. Jedan takav imala je domaća manekenka i voditeljica IN Magazina, Iris Cekuš.

Naime, prije nekoliko je dana otputovala u Pariz zbog poslovnih obaveza, a sada je otkrila kakvo je stanje u zračnim lukama, koje su razlike među državama, ali i zašto je sve to opisala kao zastrašujuće.

"Sretna! Jednostavno sam se osjetila toliko sretnom u trenutku da sam se morala slikati, jer sam nazad na poslu i slobodna šetati ulicama predivng Lillea, ponovno se osjećajući slobodno", napisala je voditeljica na Instagramu.

Naime, Iris je u Francuskoj dobila posao kao model te je morala brzo otputovati.

"Nije mi bilo svejedno, moram priznati jer sam jedan od prvih modela koji su uopće počeli putovati po Europi i snimati. Zbog toga sam jako sretna i zahvalna, ali bilo me strah da me ne vrate s francuske granice. Najviše me bilo strah toga da me ne puste u zemlju i da moram spavati negdje na aerodromu, u ovakvim uvjetima, gdje nema hotela, hrane i sličnog, to me užasavalo!", ispričala je za Story.

Foto: Instagram

Rekla je kako je na aerodromu nezamisliva situacija, malo ljudi, te da ne rade ni trgovine ni kafići, u Frankfurtu i Parizu, dok je na zagrebačkom aerodromu radio kafić.

"Na aerodromima je prizor kao iz nekog filma, ljudi su svi s maskama, neki s rukavicama a vidjela sam i nekoliko njih s jednokratnim zaštitnim odijelima, čekali su boarding za Koreju", ispričala je.

Potvrdila je da joj je bilo jako nelagodno, ali i tužno, te da se vani više kontrolira pridržavanje mjera nego kod nas.