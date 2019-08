Naša voditeljica o ljetovanju: 'Grad je prljav, kaotičan, prenapučen, divlji, glasan'

Voditeljica Doris Pinčić Rogoznica posjetila je jug italije sa suprugom.

Bili su u Napulju, a ona je dojmove odlučila podijeliti sa svojim obožavateljima na Instagramu.

Foto: Instagram

"Pobjegli smo ovaj tjedan par dana na jug Italije. Nisam vam ništa pisala dok smo bili na putu jer sam htjela odmoriti glavu od sebe same i od posla i samo putovati, uživati svim osjetilima. Sad kad se polako vraćamo doma prenijet ću vam svoje dojmove kroz fotke i videa i dati koji savjet ako poželite otputovati u ovaj ludi i nevjerojatno šarmantni kraj. Nismo rezervirali nikakav smještaj niti imali jasan plan gdje ćemo i to nam nije predstavljalo nikakav problem. Došli bi, skoknuli na internet i pronašli ono što nam odgovara cijenom i lokacijom. Bar je danas to tako jednostavno", napisala je lijepa voditeljica u opisu fotografije te nastavila:

"Na slici je prva stanica - Napulj. Najluđi grad u kojem sam do sada bila. Prljav, kaotičan, prenapučen, divlji, glasan, cijeli kao kazališna predstava, grad s gotovo 500 crkvi, dom najbolje pizze na svijetu... Iskreno, ne bi tu živjela, ali dobro je Goethe rekao: 'Vidjeti Napulj i umrijeti'".

