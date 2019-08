Lajkovi na Instagramu odlaze u povijest?! Ovako se s time suočavaju domaći influenceri

Influencerski svijet mogao bi se promijeniti iz temelja. Krajem travnja ove godine Instagram je najavio da će onemogućiti vidljivost lajkova na objavama te je odmah počeo s testiranjem te opcije u Kanadi, a sredinom srpnja to su počele provoditi Irska, Italija, Japan, Brazil, Australija i Novi Zeland.

Iako će vlasnici profila i dalje u statistici moći vidjeti ukupan broj lajkova, javnost neće imati tu priliku. Što drugim riječima znači da kompanije koje surađuju s influencerima ni u jednom trenutku neće moći provjeriti broj lajkova na objavama koje su plaćene, osim kada im oni sami ne ponude to u izvještaju. Dok neki tvrdi da su lajkovi najprecjenjeniji dio statistike, drugi inzistiraju na kriterijima poput dosega (tzv. reacha) i broja pregleda videa. Iako Hrvatska zasad nije obuhvaćena tom promjenom, zanimalo nas je kako domaći influenceri na to gledaju.

Nestanak lajkova

– Ako se to dogodi, bit će i dobro i loše – objašnjava Sonja Kovač dodajući da se već primjećuje globalni pad lajkova. Ta hrvatska influencerica koja broji 417 tisuća pratitelja na Instagramu nosi Cosmopolitanov status modne influencerice 2019. Upoznali smo je kao šašavicu Viki iz sapunice „Zauvijek susjedi“, ali Sonjin influencerski angažman svrstao ju je u vrh Hrvata koji žive od Instagrama. Donosi joj pozamašne iznose novca, što je vidljivo iz cjenika koji je objavila prošle godine na svom Storyju. Tada je najmanja cijena za objavu na njezinu blogu bila 7000 kuna, a za nagradnu igru tzv. giveaway naplaćivala je 9000 kuna. Ne može reći da se radi o neozbiljnom poslu piskaranja i uređivanja objava na platformi koja danas donosi milijune.

– Što se tiče posla, mislim da će sve ostati isto. Budući da će se kao i dosad gledati doseg, videopregledi te koliki je angažman, tzv. engagement, što u pravilu velike kompanije najviše gledaju. Neće se gledati lajkovi. Jedna bi čar mogla nestati s lajkovima – zainteresiranost pratitelja, što bi moglo rezultirati manjim vremenom zadržavanja na objavi. Vidjet ćemo – slojevito je opisala i dodala kako smatra da Instagram time provodi i kampanju protiv vršnjačkog nasilja, tzv. bullyinga, koji se za mlađe generacije često svodi na pitanje – tko ima više lajkova?

Dok Sonja probire dobre i loše rezultate te promjene, naša druga sugovornica Lana Klingor Mihić ne brine se pretjerano zbog vidljivosti lajkova.

– To me ne zabrinjava, ali s obzirom na to da je u pitanju biznis-platforma, razumijem da i klijenti koji surađuju s mikro ili makroinfluencerima na neki način žele vidjeti rezultat, a danas se to, nažalost, mjeri samo brojkama – kaže Lana Klingor Mihić koja broji 104 tisuće pratitelja i tom brojkom pripada u makroinfluencere. – Ne opterećujem se time jer će se doseg uvijek moći vidjeti, a lajkove kao takve možete i kupiti. Uvijek sam za transparentnost i vidljivost i nije da zbog te najavljene promjene ne mogu zaspati – dodala je.

Gotovo ravnodušno o toj promjeni govori i glumica, radijska i TV voditeljica Doris Pinčić-Rogoznica koja broji 206 tisuća pratitelja na Instagramu. – Iskreno, nisam o tome razmišljala i nisam usredotočena na to. Ne pazim na to kakvu ću sliku objaviti, objavljujem neke crtice iz svog života – privatno, poslovno.

Nova profesija

Nije mi to cijeli život i neću propasti dođe li do te promjene. Drago mi je što je to mjesto gdje mogu komunicirati sa svojom publikom, jer na televiziji to ne možete. To je jedna od tekovina modernog vremena i nešto nosi, a nešto odnosi. Prilagodit ćemo se onome što dođe, iako, iskreno, mislim da od toga neće više biti ništa – rekla je Doris. Iskustvo govori jedno, predviđanja govore drugo, a profesor Fakulteta političkih znanosti Domagoj Bebić čija su uža specijalnost društveni mediji, smatra da je taj potez Instagrama prekretnica u kvaliteti mreže.

– Od samih početaka Instagram ulaže velike napore da iskustvo korisnika bude doista što kvalitetnije i bolje. Tako da su prije uvođenja oglasa na mreži radili dubinska testiranja i ispitivali korisnike o percepciji tih oglasa, njihovoj suptilnosti i prilagođenosti samoj platformi. Jednako tako je sada za ovaj broj lajkova. S jedne strane to je dobra gesta za sve mlade ljude i mreža kao takva čini sebi rizičan potez u svrhu društveno odgovornog ponašanja, što je svakako prihvatljivo i čime dodatno izlazi ususret korisnicima, a ne profitu – rekao je stručnjak za odnose s javnošću i zaključio:

– S druge strane, profesiji digitalnih influencera to stvara dodatnu prepreku u poslovanju, ali se isto tako nadam da vraća fokus na sadržaj poruke. Cilj je da se fokus mreže makne s broja na sadržaj i zadovoljstvo korisnika. Tako da se nadam da će influenceri to prepoznati te da će redefinirati svoje poslovanje i promociju u digitalnom okruženju.