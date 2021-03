Naša voditeljica iskreno: Suprug je zadužen za kuhanje, a ja za naručivanje hrane

Svestrana voditeljica Tamara Loos već dugo svakim radnim danom od 9 do 13 uveseljava slušatelje Antene Zagreb. Osim toga, vratila se i na televiziju - medij u kojem je započela svoju karijeru, kao jedna od voditeljica emisije Poprock. hr koja se prikazuje na HRT-u. S Tamarom smo porazgovarali o poslu i privatnom životu.

Otkrila nam je, između ostalog, da je sada u braku, ali i kako izgleda njezina svakodnevica - suživot sa suprugom, dvije kćerkice i dva psa. Prisjetila se svojih početaka u nekad megapopularnom 'Briljanteenu' gdje je počela raditi još kao 17-godišnjakinja, te otkrila kako se od tada promijenila.

Emisiju PopRock.hr koja se prikazuje na HRT-u vodite već neko vrijeme, kakva su vaša iskustva?

Baš volim tu emisiju. Radim je u vanjskoj produkciji s ekipom iz Unisona i Izvan fokusa i ta dobra atmosfera sa snimanja osjeti se i na ekranu. Najdraže mi je kad glazbenici kažu da se kod nas osjećaju kao doma. Lijepo je, opušteno i profesionalno. Takav posao se ne nalazi svaki dan.

Osim što vodite televizijsku emisiju, već dugo radite i na radiju. Koji vam je medij draži? Jeste li možda opušteniji na radiju, kada znate da vas nitko ne vidi?

Radim na Anteni Zagreb radnim danom od 9 do 13. Na radio sam došla kad sam imala 21 godinu, praktički sam odrasla tamo. Antena je dugo bila produžetak mene same. Moje sretno i sigurno mjesto, mjesto gdje se vjerovalo u mene i mjesto koje mi je puno toga pružilo i na kojem sam naučila puno o sebi. Definitivno više od posla. Danas, nakon 13 godina etera i dalje mi je izazov i još mi uvijek loš dan na poslu utječe na raspoloženje, te mislim da ima još puno mjesta za napredak. Moja uloga na televiziji drukčija je od one na radiju. Na radiju je veći naglasak na meni pa sam i opuštenija jer je manje nepredvidljivih situacija, dok u televizijskoj emisiji gostuju glazbenici koji sami sebe predstavljaju, a ja sam tu da ih usmjeravam, potaknem, postavljam pitanja. U svakom slučaju, oni su u prvom planu. Ali činjenica je da je meni bilo kao radijskoj, bilo kao televizijskoj voditeljici uvijek najvažnije da sadržaj koji nudim i kreiram bude zanimljiv i zabavan slušatelju ili gledatelju.

Kakvu glazbu slušate privatno?

Na radiju sam okružena stranim hitovima i onda u studiju do daske pojačam Billie Eilish, The Weeknda, Harryja Stylesa i Sama Smitha. Doma ili u autu pustim Beatlese, Cata Stevensa, Lennona, a Matija mi vikendom za dušu pusti renesansnu zborsku glazbu. A kad sam stvarno umorna ide Jasmin Stavros i njegova 'Umoran sam prijatelju, umoran'. Živa istina.

Pjevali ste, vodili, ali i glumili u seriji - kako je došlo do toga?

Glumila sam u seriji 'Pod sretnom zvijezdom'. Zvao me redatelj, pokojni Nikola Ivanda, nakon što me vidio u emisiji "Zvijezde pjevaju". Meni je to tada bio izlet, izlazak iz rutine, htjela sam probati i to. I super je bilo jer sam imala priliku upoznati neke naše poznate i kvalitetne glumce i raditi s njima, a i ostala ekipa sa seta bila je super i zabavna. Dosta je godina prošlo od tada, bila sam u ranim dvadesetima. Studirala sam i puno radila, bila u raznim projektima, nijedan mi dan nije bio isti, ponekad bih doma došla samo prespavati. Bilo mi je jako lijepo, radilo se pa onda s tim istim ljudima i tulumarilo. Danas, s odmakom, gledam na to kao na neki prošli život.

Na televiziji ste počeli raditi još kao tinejdžerica u 'Briljanteenu'. Koliko ste se od tada promijenili?

Isti bi odgovor bio da ste me pitali jesam li se promijenila unatrag godinu, dvije: jesam, jako. Puno odlučnije i bolje postavljam granice. I drugima i sebi samoj. I lakše govorim „ne". Smirenija sam, nemam više volje ni energije za površne odnose. A ni razloga. I to je oslobađajuće u mom slučaju.

U međuvremenu ste postali i majka, imate dvoje djece - kako usklađujete posao i majčinstvo?

Svatko tko je u istoj situaciji zna kako to ide. Nekad lakše, nekad teže. Često kažem da imam pogon doma. Tu su djeca, dva psa, mačka, kućanstvo. Ustajem u 5.30 sati. Legnem oko 21.30. Ovi sati između su život. Točno onakav kakav sam htjela.

Koliko je u sve uključen vaš partner Matija Perković, imate li neku raspodjelu kućanskih poslova?

Matija i ja smo partneri, u svakom smislu. Sve to nekako u hodu rješavamo. Jedino što je fiksno je da je on zadužen za kuhanje, a ja za naručivanje hrane (smijeh).

U stabilnoj ste, dugogodišnjoj vezi, no niste u braku. Postoji li neki poseban razlog zašto se nikada niste odlučili za taj korak?

Kad već pitate, u braku sam.

Imate li vremena za sebe? Što radite kada se trebate opustiti?

Šetnja je moje vrijeme. Uzmem pse i odem negdje gdje nema nikoga, osamim se i predahnem. Nezamisliv mi je dan bez toga.

Rekli ste jednom prilikom da vas ne zanima moda, ali puno surađujete s dizajnerom Zoranom Aragovićem. Kako je došlo do toga?

Moda mi nije beznačajna, ali joj se jednostavno ne posvećujem. I zato bogu hvala na Zoranu koji joj se posvetio i za mene. Njegov brend BiteMyStyle nosim na snimanjima i lijepo se osjećam u njegovim stvarima.

Koliko vam je važan fizički izgled?

Bitan mi je u smislu čistoće i njege, fan sam raznih krema i ulja, volim se 'trackati', ali daleko od toga da ću svaki dan biti našminkana i odjevena kao da sam sišla s modne piste.

Kako održavate liniju? Imate li neki režim?

Nikako. Kupila sam bicikl. Vozila sam se jednom u dućan, a drugi put u ljekarnu. Sljedeći cilj mi je biciklom na posao. Ali kad se sjetim da bi mi trebalo sat i pol da dođem... možda na ljeto. Znam, zavaravam se.