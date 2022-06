Naša plus size manekenka pozirala je u kupaćem kostimu: Baš vam zavidim, sve vam lijepo stoji

Naša plus size manekenka Lucija Lugomer pokazala je kako uživa u prvim pravim danima ljeta i pozirala je u jednodijelnom kupaćem kostimu i brzo su joj na Instagramu počeli pristizati komplimenti za ovo ljetno izdanje.

- Baš vam zavidim, sve vam lijepo stoji. Bravo ljepotice, jako si lijepa i zgodna. Moja Lucka. Predivna si. Lijepa si - napisali su joj u komentarima obožavatelji ispod fotografije koja je u kratkom vremenu skupila preko 1600 lajkova. Lucija na svojim društvenim mrežama često pokušava ohrabriti sve koji su nesigurni u svoj izgled da ne budu nesigurni. O ovoj temi je pisala na društvenim mrežama nedavno kada se osvrnula na temu kupaćih kostima i nepravilnosti koje vidimo na sebi i toliko nas zaokupe da zaboravljamo neke važnije stvari.

- I dolazi ono doba godine. More=Plaža=Badići=Koža=Nepravilnosti=Strah. Iskreno, ne živim u tom mindsetu već godinama i na plaži se ponašam normalno kao i svi ostali ljudi. Nedavno sam gledala Leonove slike od prošlog ljeta i došla do jedne svoje slike koju je uslikao Dado na kojoj mi se itekako vidi celulit, i ima nešto strahovito oslobađajuće u tome da je prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila 'koje dobro ljeto'. Iskreno se nadam da ste spremne ovo ljeto stvarati uspomene o kojima ćete pričati još dugo godina a ne živjeti u mislima da niste dovoljno dobre za nekoga...koga toga nekoga? Sebe? Drugu ženu? Tuđih pogleda na plaži? Ionako će svako nastaviti živjeti svoj život i svako svojim putem. Ono što želim reći je da samo vi imate ključ svog života a puno toga kreće od glave. Just your yearly reminder da smo dovoljne! - poručila je Lucija.

