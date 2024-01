Naša pjevačica objavila znakovit status: 'Lažna obožavanja, lažne slike, lažne riječi i kalkulirana djela'

Pjevačica Nika Antolos članica je grupe Feminnem, a uz to je počela raditi i kao voditeljica na radiju Happy FM. Sada je na Instagramu objavila jedan znakoviti status. Opisala je kako se sada osjeća. - Ovdje je zaista hood teški... Lažna obožavanja, lažne slike, lažne riječi i kalkulirana djela. Uh.. kako je teško voljeti one koji nisu “zaslužili” da ih volim… Ali onda se sjetim kako mene Bog svejedno ludo voli ovakvu. Pa se dovedem u red. Omotam se u Njegov omot s mjehurićima ili ti ga Mir i guram... Možemo mi to. Blagoslovljen utorak prijatelji... - napisala je na Instagramu.

Omiljena članica grupe Feminnem Nika Antolos novo je pojačanje u eteru Happy FM-a. Javnosti je poznata po svojoj direktnosti i otvorenosti čak i kada je zdravlje u pitanju. Nakon što joj je dijagnosticirana autoimuna bolest multipla skleroza Nika je bez ustručavanja govorila o svojoj borbi i bilježila svaki hitni posjet bolnici. Srećom to je iza nje, a ispred nje radijski mikrofon i posao o kojem je godinama maštala.

VEZANI ČLANCI:

- Ja sam uvijek sanjala posao na radiju jer je spoj glazbe koju obožavam i bez koje ne mogu te razgovora s ljudima, mislim da ne može bolje od radija! Pamela je vidjela na Instagramu da Happy traži voditelja ili voditeljicu i meni poslala link, ja sam automatski skočila na to, poslala sam životopis, odradila razgovore i evo me, tu sam u eteru! - izjavila je.

Mikrofon ovoj glazbenici nije stran, a ne krije oduševljenje što je uz pjevačke sposobnosti dobila priliku pokazati i one voditeljske.

- Ovo je izazovnije od pjevanja, jer nema unaprijed naučenog teksta. Ja sam dosta direktna, neki mi kažu i predirektna. Ono što mislim i kažem, nekada upakiram da to bude mekše, ne mjerim, smatram da je to jedino fer prema svima. Oni koji me ne vole će me lijepo moći staviti u kutiju da sam jedna od onih koje ne vole, da se razilazimo u mišljenjima, a ima i onih koji me vole baš zbog moga mišljenja. Na kraju krajeva, tko bi se napekao kolača da se svima svide, to je nemoguće - dodala je. Zajedno s kolegom u Happy jutru razbuđivat će Hrvatsku i to svakog radnog dana.

VIDEO Lejla Filipović otkrila tajnu sretnog braka s Tarikom: 'Puno je tu rada'