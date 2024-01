Danijela Dvornik otkrila koliko dugo je slobodna: 'Dobra sam'

Danijela Dvornik (56) često je aktivna na društvenim mrežama te često dijeli različite svakodnevne trenutke. Udovica Dine Dvornika tako često pokazuje kako provodi vrijeme u vrtu, kako se druži, ali i kako vježba te što kuha. Tema o kojoj ne govori mnogo njezin je ljubavni život, a mnoge to zanima. Ovoga puta je samo otkrila kako je dugo slobodna te postavila svojim pratiteljima pitanje: 'Koliko dugo samujete', a brojni su joj odgovorili na društvenoj mreži Instagram. Uz to, objavila je fotografiju vremenske trake s godinama te dodala: 'Dobra sam'. Na fotografiji su nabrojane godine od 2018. do danas. Neke odgovore na svoje pitanje Danijela je anonimno i podijelila. Jedna pratiteljica joj je tako napisala da je sama sedam godina te da joj je jedina novogodišnja želja pronaći frajera.

- Ako to želite, želim vam i ja to... Ali nestašica je velika - našalila se Danijela u svom komentaru na ovaj odgovor. Neki pratitelji su pisali da su sami od 2009. godine jer ne žele da ih itko 'zafrkava', a neke pratiteljice da su same otkad su se udale. Na njihova priznanja Danijela je znala odgovoriti kako su se danas 'žene opametile'.

Inače, među Danijelinim objavama mou se pronaći i razni recepti, a nedavno je tako podijelila svoju tajnu za omiljeno jelo. Naime, Danijela je pokazala kako priprema zdraviju francusku salatu. Zdraviju verziju ovog obožavanog jela Danijela ja napravila uz pomoć avokada.

- Ja sam francusku salatu napravila s majonezom od avokada, to je zdravija varijanta. I naravno da sam stavila jabuku - otkrila je na svom Storyju, pa podijelila detalje:

- Za majonezu od avokada vam je potrebno: jedan do dva avokada, sok od pola limuna, jedno veliko pakiranje sirnog namaza, sol, papar, čašica čvrstog jogurta (grčki). Ova varijanta je puno zdravija od prve majoneze - istaknula je.

Ranije je otkrila i druge detalje svojih blagdanskih priprema. Sa svojih 100.000 pratitelja prije nekoliko tjedana podijelila je i kako je uredila božićno drvce. Naime, Dvornik za ovu godinu je odlučila napraviti nešto malo kreativnije. Umjesto klasične božićne jelke Dvornik je nekoliko grana posložila u oblik trokuta, a sve je ukrasila raznim malenim detaljima i lampicama. Uz fotku je samo kratko napisala 'Moj bor'.

