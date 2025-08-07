Naša poznata komičarka objavila da je sklopila životno partnerstvo: Najdivnije čudo u mom životu

Poznata hrvatska stand-up komičarka Marina Orsag (46) objavila je na svojem Instagram profilu vijest o tome da je prije mjesec dana sklopila brak sa svojom dugogodišnjom životnom partnericom. Kroz emotivnu objavu podijelila je duboku sreću i osjećaje koji je preplavljuju otkako su formalno ozakonile svoju petipolgodišnju vezu. "Još uvijek sam pod dojmom svega – ljubavi, sreće, atmosfere i divnih ljudi koji su taj dan bili s nama", napisala je Marina. Komičarka je otkrila kako se obje i dalje nose s osjećajem svježine u odnosu – poput parova koji se tek upoznaju, pune su zaljubljenosti, s konstantnim osmjesima na licima i „leptirićima u trbuhu".

Međutim, Marina je svjesno odlučila ne otkrivati identitet svoje supruge, želeći je tako zaštititi od potencijalnih negativnih komentara i uvredljivih poruka koje sama redovito prima na društvenim mrežama. „Ne zato što ne bih htjela da je vidite, već zato što je želim zaštititi", objasnila je. Objava je pokrenula val pozitivnih reakcija i čestitki, pri čemu su se među prvima oglasili hrvatski poznati glumac Marko Braić i pjevačica Neda Parmać. Svoju objavu Marina je završila porukom: "Želim svim ljudima na svijetu da pronađu onu jednu osobu koja će biti sve što ste ikada htjeli, a niste ni znali da vam toliko treba."

Na Facebooku se Marina u prosincu 2024. prisjetila velike obiteljske tragedije koju je preživjela. Njena majka izgubila je život u prometnoj nesreći, a naša komičarka napisala je poduži status na Facebooku o cijeloj situaciji.

- Moju mamu je ubio lik u pola četiri popodne s 1,27 promila izmjerenih sat i pol nakon što je sjeo za volan. I to ne da ode takav iz kvartovske birtije doma jer se slučajno napio, iako ni to nije u redu, već na put do jbng Varaždina. I onda je takav mrtav pijan odlučio voziti daleko iznad dozvoljene brzine vijugajući po cesti i zaustavnoj traci. To se dogodilo prije godinu dana i četiri mjeseca - započela je objavu Marina.

- Od tada on na sudu laže da je popio samo dvije cuge, laže da je konobar prijavljen na 500 eura, laže o svom imovinskom stanju, laže o kajanju, suicidalnom ponašanju i bivanju u Vrapču dok u isto vrijeme s partnerom nabacuje selfije kako otvara novi auto salon. Laže dok zine i također nas dodatno maltretira manipulacijama. U isto vrijeme prema nama, našem odvjetniku i državnoj odvjetnici se sudac ponaša kao da pokušavamo heroju namjestiti zločin i mi ne smijemo lagati ni sekunde jer je to kažnjivo, njegovo laganje nije. A mi nemamo što ni lagati, samo pokušavamo ukazati sudu na očigledne propuste i laži, al to nikoga nije briga, očigledno - tvrdi Orsag i dodaje:

- Godinu i mjesec dana nakon ubojstva, sudac mu je dodijelio četiri godine, s tim da može uvjetno van nakon dvije i pol. A nakon toga jadan ne može za volan četiri godine. Državna odvjetnica se žalila na presudu, ali žalio se i on jer je previše valjda da četiri godine partner sam vodi novi auto salon. I sada je odluka na sudu, nema više suđenja, dodatni dokazi koji dođu o njegovim lažima su više nebitni, on je i dalje na slobodi, uživa u svom životu, a nama se cijelo vrijeme strogo savjetuje da šutimo o njegovom identitetu jer sud na to neće gledati lijepo. Sudu je očigledno ljepše gledati da se štiti identitet i smanjuje kazna idiotima koji svojim bezobzirnim zločinima uzimaju živote nevinih ljudi. Prekrasna pravna država - zaključila je.