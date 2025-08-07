Ella Dvornik otkrila svoj nesvakidašnji hobi: 'Ovo sam platila vrtoglavih 160 eura i taj dan sam saznala da sam trudna'

Naši Portali
07.08.2025.
u 08:00

Naime, kazala je kako na putovanjima ne skuplja obične suvenire kao što su magneti i razglednice, već novac ulaže u šalice koje nalazi na sajmovima antikviteta, od kojih je jedna koštala čak 160 eura.

Ella Dvornik, jedna od naših najpoznatijih influencerica, na Instagramu je otkrila da ima jedan neobičan hobi. Naime, kazala je kako na putovanjima ne skuplja obične suvenire kao što su magneti i razglednice, već novac ulaže u šalice koje nalazi na sajmovima antikviteta, od kojih je jedna koštala čak 160 eura. 

- Imam jednu tradiciju kad putujem, a to je da u svakoj novoj državi koju posjetim mami kupim šalicu. Ali ne bilo kakvu šalicu, posjetim sajmove antikviteta i tražim specifičan vintage porculan. To su rijetke šalice iz 19. i 20. stoljeća. Pa sam pukom slučajnošću postala profi za porculan. Zašto sam odabrala da to baš budu šalice? Jer mi je nekako najčešće sjećanje na mamu ono kad bi se probudila i vidjela nju da pije kavu u dnevnom boravku. I nikad nije pila iz neke obične šalice. Doduše to nisu bili vintage komadi, ali nisu bile ni neke bijele šalice iz klasične konfekcije - započela je Dvornik i nastavila: 

- Razglednice su mi bezveze, magneti preočiti. Htjela sam nešto što ima priču. Htjela sam i kad dođem kod nje da me podsjeti svaka na neku avanturu koju sam prošla, a njoj je to super starter razgovora kad je u društvu. Neobičan suvenir ali i koristan i vrijedan. Šalica iz koje ja pijem je iz Altrohlaua ona je zapravo najposebnija među svim ovim komadima jer je proizvedena između 1890. i 1920. Riječ je o boemskom porculanu iz Austro-Ugarske, što je kolekcionarski segment koji stalno drži vrijednost jer predstavlja vrhunac srednjoeuropske tradicije. Ručno je oslikana floralnim dekoracijama i ovi pozlaćeni rubovi su tipični za kraj secesije. Ta tvornica Altrohlau bila je mama i tata današnjih luksuznih brendova, ali njihovi stariji komadi pogotovo ovi s oznakom AAA su najrjeđi i najtraženiji jer je nakon 1945. tvornica ugašena i većina kalupa izgubljena. 

Objasnila je i povijest šalice koju je pokazala na slici i podijelila koliko ju je točno platila.  - Ovu šalicu sam kupila u Helsinkiju u jednom antikvarijatu i platila sam ju vrtoglavih 160€. I točno taj dan sam saznala da sam trudna s Balie. Ona je samo jedna u nizu vintage šalica. Recimo još jedna i vrijedna među ovima je iz Engleske, proizvedena od strane E. Hughes & Co, Staffordshire, krajem 19. stoljeća. Ovi komadi se teško pronalaze pogotovo u ovako dobrom stanju. Napravljena je za izvoz u kolonije. Ništa ne opisuje Britaniju bolje nego "kolonija". Tu se još nalazi Schumann šalica iz Bavarije iz cca 1920. godine i Ugo Pascui iz 1950. godine. Da skratim. Mama ima pravo malo bogatstvo u šalicama, a ja imam u sjećanjima. Kod nas se NARAVNO - ni kava ne ispija prosječno. Živjeli. I dobro vam jutro - zaključila je Ella. 

Ključne riječi
putovanje šalica Sajam antikviteta vintage antikvitet ella dvornik showbiz

PA
Pašić
09:12 07.08.2025.

Odi na rivu, možda neki naleti... Od šalica nema ...

IS
istokdole
08:57 07.08.2025.

Zanimljivo. Ja tako skupljam čajeve i čokolade. Jeftiniji su ipak:)

