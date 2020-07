Naša najpoznatija plus size manekenka se pohvalila: 'Trbuh mi nikad nije bio ravniji'

Najpoznatija hrvatska plus size manekenka i influencerica Lucija Lugomer prije pet mjeseci rodila je sinčiča Leona, a danas je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u uskom tajicama i topiću, te je pratiteljima objasnila kakos e borila s kilogramima.

- Za dobrobit svog djeteta i sebe na osnovi policističnih jajnika te kombinacije istog u strahu mogućnosti začeća odlučila sam da želim skinuti barem 10ak kilograma prije nego zatrudnim. Zašto? Zato što u trudnoći žene dobivaju po 20-25 kg! Kako ću ja to? Kako će moje tijelo to? Ne mogu se uopće zamisliti s toliko kilograma... I tako, Lucija nije ništa smršavila, a ginekološki pregled je pokazao Leonove otkucaje srca. Danas, sjećam se samo koja me sreća obuzela i zahvalnost za ostanak u drugom stanju, danas kada tako teško ljudi ostanu trudni - počela je Lucija svoju objavu te nastvaila o tome što je sve jela. Na kraju, Lucija zaboravi na sve strahove. Pazi da ne jedeš slatko, pazi da ne jedeš morsko, pazi da ne jedeš...pazi.

Foto: Instagram

Pazi jer što ćeš kada se nakupe kilogrami? Prolazili su mjeseci, a ja sam jela sve. Slatko koje volim mi uopće nije bila potražnja, morsko sam jela, pila sam bazgu, jela sam tunu, a na meso mi se dizao želudac. Od svega toga, Lucija je dobila 3.5 kg. U 40 tjedana trudnoće. Leon je rođen sa 3.610, prirodno i bez ikakvih teškoća, pucanja i sličnog. Tik što je Leon došao na ovaj svijet, ja sam se iscijedila. Trbuh mi nikada nije bio ravniji, samopouzdanje WOW na totalno novoj razini, a o onih 20/25 kilograma ni ‘a’. Već 3. dan nakon poroda bila sam u banci i dućanu... Jer sam se tako osjećala. Jer sam slušala sebe i svoje tijelo. Jer sam slušala doktore i to vam je NAJBOLJI i NAJZDRAVIJI savjet vezano za kilograme i trudnoću. Svi moji doktori i pedica su mi rekli "Lucija, samo hodaj, hodaj" i tako sam i napravila. Hodala sam, išla sam, željela sam i mogla sam. Dva dana prije poroda otišla sam na event. Jer mi je tijelo reklo - možeš. Ajmo.

Danas, imam prekrasnog bebača, a moje tijelo može više no ikada. Ne slušajte druge. Slušajte sebe. I doktore. Nitko drugi ne zna vaše granice kao vi sami. I ne, zato što ste jače konstrukcije ne znači da ste u automatskoj predispoziciji za nakupljanje kilograma u trudnoći... Neka sam živi dokaz - napisala je Lugomer.

Podsjetimo, Lucija se za poduzetnika Danijela Galića udala u lipnju 2018., a tijekom trudnoće redovito je pisala o tome kako se osjeća.