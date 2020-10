Naša glumica zabrinula objavom: 'Zadnja dva dana provela sam na hitnoj'

Nakon što je u jednoj Instagram priči napisala da je provela dva dana na hitnoj, zagrebačka glumica Petra Kurtela nije otkrivala detalje svog nesretnog posjeta bolnici, ali je odlučila podijeliti dirljivu priču koja je, na svu sreću, dobila sretan završetak.

"Zadnja dva dana provela sam na Hitnoj. Sada sam dobro i ne bih o tome niti pisala da mi nije u agoniji i nepodnošljivosti boli prišla divna nepoznata osoba. Bile smo same u hodniku, ja šćućurena u nekom mračnom kutu na krevetu. Primala sam infuziju i tiho jecala. Djevojka se sažalila, prišla mi i zagrlila me. Počele smo pričati i ubrzo mi je pružila narukvicu. Ne znam jesi li vjernica, ali ja ih izrađujem pa neka te čuva'. Nisam stigla objasniti svoj komplicirani odnos s Bogom, ali me sama gesta duboko dirnula", napisala je Petra na Instagramu, a u kasnijem obraćanju pratiteljima zahvalila se svima koji se zanimaju kako joj je i što se dogodilo.

Foto: Instagram

"Hvala svima koji pišete. Evo dobro sam, dolazim k sebi. Htjela sam se posebno zahvaliti svojoj glavnoj doktorici Ines", kratko je rekla uz blagi smiješak poznata glumica.

Inače, Petra prakticira zdravi način života pa je u posljednjih godinu i pol dana promijenila brojne životne navike – izbacila je mirisne svijeće, radi svoj deterdžent za rublje i koristi se prirodnom kozmetikom.