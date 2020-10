Shrvani glazbenik (32) otkrio da ima tumor na mozgu: 'U šoku sam, ali borit ću se do kraja'

Zvijezda britansko-irskog boy benda 'The Wanted' Tom Parker podijelio je poražavajuće vijesti da mu je dijagnosticiran terminalni tumor na mozgu, a dodao je kako tumor nije moguće operirati.

"Još uvijek sam u potpunom šoku, toliko je toga za prihvatiti", rekao je glazbenik za OK Magazin.

Njegova supruga Kelsey, s kojom dijeli šesnaestomjesečnu kćer Aureliju, dodala je: "Prošlo je ludih šest tjedana. Slutili smo da nešto nije u redu u srpnju, ali nikada nismo mogli ni zamisliti da je to ovo", kazala je, a Tom je dodao da se njegova dijagnoza ne čini stvarnom.

"Znao sam da nešto nije u redu, ali nikada nisam očekivao da će to biti ovo. Nikad ne misliš da će ti se ovo dogoditi", rekao je.

Tom, koji s Kelseyem očekuje svoje drugo dijete, jutros se oglasio na Instagramu kako bi podijelio tragičnu vijest sa svojim obožavateljima.

Foto: Screenshot

"Znate da smo oboje tihi na društvenim mrežama posljednjih nekoliko tjedana i vrijeme je da vam kažemo zašto. Ne postoji jednostavan način da se to kaže, ali nažalost dijagnosticiran mi je tumor mozga i već sam na liječenju. Odlučili smo, nakon dugog razmišljanja, umjesto da se skrivamo i pokušavamo to držati u tajnosti, odradit ćemo jedan intervju u kojem bismo mogli iznijeti sve detalje i svima dati do znanja o čemu se radi, na naš način. Svi smo apsolutno shrvani, ali borit ćemo se do kraja. Ne želimo vašu tugu, želimo samo ljubav i pozitivu i da zajedno podignemo svijest o ovoj strašnoj bolesti, potražit ćemo sve dostupne mogućnosti liječenja. Bit će to teška bitka, ali uz svačiju ljubav i podršku pobijedit ćemo ovo. Tom i Kelsey", napisao je glazbenik na Instagramu.

Shrvani fanovi u komentarima su pisali samo riječi podrške.

Tom i Kelsey vjenčali su se prije dvije godine, a u svibnju su otkrili da očekuju drugo zajedničko dijete.