Naša glumica objavila video u kojem šest dana nakon poroda vježba

Pozdrav ☀️Zori 😊💕❤️💞💖 #sunSalutation #suryaNamaskarA #6daysPostpartum #yoga #ashtanga #breath #boobaddict #dudewhereismythumb #love #yogaeveryday #sun #aurora #dawn #zorja #zora

A post shared by Ana Herceg (@anaherceg166) on Oct 1, 2018 at 8:17am PDT