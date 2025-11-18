VIDEO Novi video naše misice nasmijao tisuće! S kolegicom se našalila na svoj račun, evo o čemu je riječ

Hrvatska predstavnica na svjetskom izboru Miss Universe, Laura Gnjatović, visoka 191 centimetar, i njezina kolegica iz Kazahstana, Dana Almassova, s otprilike 170 centimetara, objavile su duhoviti video koji ističe njihovu značajnu razliku u visini. Uz opis "Osjećaj naše razlike u visini", snimka je munjevito osvojila simpatije publike i proširila se brojnim stranicama obožavatelja diljem svijeta. Laura, koja je ujedno i najviša ovogodišnja kandidatkinja, ovim je potezom pokazala opuštenost i smisao za humor koji su prepoznali fanovi natjecanja.

Inače, u recentnom razgovoru za Večernji list Gnjatović je, između ostalog, komentirala svoju visinu: - Ma nemam za čime žaliti, prošla me briga oko stavki na koje nemam utjecaj. Sad mi je ona doslovno i metaforički najveći dar od Boga. Ovim putem obratila bih se i djevojkama koje mi se javljaju za savjete kako se nositi s kompleksom visine. Štikle su izumljene da vizualno izduže tijelo i porade na eleganciji koju vi već imate! Nisi previsoka, samo si viša od tuđih očekivanja! - poručila je hrvatska Miss Universe.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se lijepa Zadranka šali na račun svoje impozantne figure. Naime, prije desetak dana na TikTok-u je osvanuo video u kojem se Laura morala prignuti kako bi dohvatila hranu sa švedskog stola, budući da je strop bio očito prenizak za njezinu visinu. Osoba koja ju je snimala, uz smijeh ju je upitala: "Trebaš li pomoć?", na što je Laura, također kroz smijeh, odgovorila da će se nekako snaći. Dodatno se našalila riječima: "Molim te pomozi". Ove godine, Laura se ističe kao najviša kandidatkinja na izboru za Miss Universe i jedna od favoritkinja za konačnu pobjedu.

Ovako je komentirala svoja očekivanja od izbora koji će se održati 21. studenog u Tajlandu: - Ne volim letjeti previsoko jer bih mogla vrlo brzo padati i niže nego što sam bila. Neka bude onako kako treba biti, najbitnije mi je da znam i da vi vidite da sam dala sve od sebe, ne samo tako da si dobro napravim frizuru i šminku nego i da predstavim našu domovinu na najljepši mogući način - kaže Gnjatović, koju je prestižni portal Missology stavio na treće mjesto po izgledima za pobjedu, odmah iza favoritkinja s Filipina i iz Kolumbije.