Naša bivša manekenka otvoreno o svom iskustvu: I sama sam doživjela nasilje u vezi

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježio se prije dva dana, a tim povodom i naša bivša manekenka Kristina Šalinović, koja je svoju karijeru gradila u inozemstvu i bila je jako uspješna u tome, odlučila je podijeliti svoju priču s javnosti jer je i sama bila žrtva nasilja.

- Znam da kasnim... No, da li ste znali da se jučer u Hrvatskoj obilježavao dan borbe protiv nasilja nad ženama u sjećanje na tragediju tijekom brakorazvodne parnice prije 21 godine kada je Mato Oraškić na Općinskom sudu ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju te ranio zapisničarku? Iz tog razloga Hrvatski sabor 2004. godine proglasio je 22. rujna Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama.

I sama sam u svom životu doživjela nasilje u vezi.. no, na svu “sreću” je bilo ono psihičko koje ubije sve ono dobro u tebi! To tih granica “ubije”, da kad sam bila na listi top 50 najtraženijih svjetskih modela , ja sam imala doslovno nikakvo samopouzdanje.. nisam se usudila ni skinut u kratke hlačice za vrijeme ljetnih vrućina jer sam imala svakodnevni podsjetnik da zavodim, da im štapićaste noge, da se oblačim tako da bi nekome ukrala dečka, itd..itd.. svakakvih sam se naslušala.. a ono najgore od svega je, što me je on i društvo uvjerilo da je to normalno! Jer te on želi samo za sebe- pa je zato takav.. nije on ljubomoran- on samo tako pokazuje ljubav.. ti si kriva što se tako oblačiš, jer moraš biti čedna! Samo se određena vrsta ljudi oblači tako vulgarno! Da li se to čini normalno? Meni ne! - napisala je Kristina u svojoj objavi i dodala:

- Ja sam čak i jedna od sretnica koja je izašla iz takve posesivne veze bez ijedne modrice.. no nemaju svi takvu sreću! Zašto? Jer ih zakon ne brani! Jer eto, njemu je žao pa ćemo mu smanjiti kaznu.. nije znao šta radi, popio je, pa je uredu.. eto malo je samo pokazao kako se osjeća moglo je i gore.. dal' stvarno još uvijek opravdavamo nasilnike i krivimo žrtve?!? Eto, obukla se tako pa je zaslužila! Eto, popila je previše, tražila je to! NE ZNAČI NE!! Čak i ako ste u vezi s nekim, NE ZNAČI NE!! Nema isprike/opravdanja za bilo kakav način nasilja!!! Shvatite to!! A ti divna dušo moja, ako osjetiš ikakav način zlostavljanja imaš svako pravo pobjeći! Mozes ti to!! Svi smo uz tebe! Snažna si ti! Samo se ponekad moraš podsjetiti koliko! Budi hrabra! Voljena si!! Divna si!! MOŽEŠ TI TO!! (Slika i modrice su napravljene za kampanju- Duga Zagreb- dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja.) Njihov info je- 016383503 ili info@duga-zagreb.hr NISI SAMA!!! - poručuje Kristina. Ona je uz pomoć i podršku sestre i roditelja uspjela izaći iz te veze.