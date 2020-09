Bila je Ksena, princeza ratnica! Danas izgleda potpuno drukčije, znamo i što radi

Glumica Lucy Lawless najpoznatija je po ulozi Ksene ratnice u istoimenoj hit-seriji koja se prikazivala od 1995. do 2001.

Lucy je tada imala 27 godina, a zaštitni znak bila joj je duga crna kosa.

Foto: Instagram

Iako se nakon te serije posvetila obitelji, pjevanju i humanitarnom radu, mogli smo je vidjeti u gostujućim ulogama u drugim poznatim serijama kao što su ''Agents of SHIELD'', ''Spartacus'', ''The Code'', ''Ash vs Evil Dead'' i ''Parks and Recreation''.

Foto: Instagram

Lucy danas ima 52 godine, a fanovi bi je teško prepoznali budući da je dugu crnu kosu zamijenila kratkom plavom. Na Instagramu je prati 225 tisuća ljudi koji je svakodnevno podsjećaju na ulogu života, neuništivu Ksenu.