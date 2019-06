'Ma kakva pobjeda? Spremio sam već gubitnički govor, a najviše problema zadavao mi je ego'

Kada je prije nešto više od četiri mjeseca uskočio u plesne cipelice, Slavko Sobin nije bio ni svjestan kakav se talent krije u njemu. Da je miljenik nacije, mnogi su mogli naslutili već u samom početku “Plesa sa zvijezdama”, a iz emisije u emisiju uz partnericu Gabrijelu Pilić splitski je glumac svoj status samo potvrđivao.

Hvalospjevima su ga obasipali i članovi stručnog žirija, a na tronu je završio zahvaljujući naklonosti publike koju je osim plesom osvojio i šarmantnim stavom.

Neočekivani rasplet

– Kad su nas proglasili, samo sam vikao: “Kakooo? Kakooo?”. Nisam ovo očekivao. Imao sam doslovno spreman “gubitnički” govor u kojem bih rekao da sam siguran da bi Gabi s boljim plesačem sigurno pobijedila i cijeli dan bilo mi je žao što ona neće odnijeti pobjedu sa mnom jer sam znao da je to zaslužila. I onda se dogodilo što se dogodilo, s našim obiteljima i prijateljima tamo, s hrpom ljudi iza ekrana koji su navijali i glasali za nas... – govori nam Slavko kojem je na pobjedi prvi čestitao Ivan Šarić. – Bilo je to onako iskreno i od srca – kaže još uvijek pod dojmom 34-godišnji glumac. Proteklih 12 tjedana život je potpuno posvetio plesu. Iscrpni treninzi, novi pokreti, različiti stilovi i koreografije... Sve se to, uz nova poznanstva, dobru energiju i puno smijeha, uvuklo u Slavkovu svakodnevicu.

Ipak, bilo je i teških trenutaka koje je nadišao upravo uz bezuvjetnu podršku svoje plesne mentorice. – Najviše mi je problema zadavao ego. Kad se ovako kasno suočiš s nečime što ti ne ide na prvu, počneš se živcirati i gaziti sam sebe. Nitko me ne kritizira kao što sam sebe kritiziram. To svim mojim prijateljima ide na živce i morat ću poraditi na tome – ističe Slavko koji je sve svoje mane nadvladao uz Gabi. – Gabriela je izvrsno liječila te moje razmažene dječje bolesti čistim ignoriranjem. I tako sam naučio da strpljenje i rad čine čuda – priznaje Sobin, koji je tijekom showa najviše strepio od ocjena Dinka Bogdanića. – On je najviše očekivao od nas i samim time dao i neke pedagoške ocjene na kojima sam mu zahvalan jer nas je trgnuo taman u trenutku kada je trebalo – kaže Sobin, koji unatoč i te kako zasluženom odmoru neće dugo ljenčariti. – Nema vremena za odmor. Odmah nastavljam raditi, ali meni je moj posao odmor – govori glumac koji će na pravi godišnji tek u kolovozu.

Nova poznanstva

Show mu je, osim što je u njemu otkrio svoj plesni talent, donio i nova prijateljstva. – Gabi je moja. To je gotovo. Ona je sad moja prijateljica zauvijek i toliko sam je nahvalio svuda da bi prešlo mjeru dobrog ukusa da još govorim. Šarić i ja također smo vrlo jasno tijekom showa pokazali koliko se podržavamo i dugo nisam u tako kratko vrijeme tako dobro kliknuo s nekim. Tu je bila Ecija, koja mi je otprije kao obitelj. Viki sam znao iz Splita, ali sad me još više očarala. Ma super su ljudi ušli u taj show, različiti, ali ipak svi nekako dobrih namjera i uživao sam dijeliti nedjelje s njima. Mi si to sve nekako kažemo privatno, malo ovako za novine nisam siguran da može zvučati dovoljno iskreno – napominje Sobin koji od plesa ne namjerava odustati.

– Ovo je bio prekrasan izlet u nešto drukčije od onoga što radim, naučio sam cijeli jedan dijapazon novih stvari, stekao divne prijatelje putem i platformu da jednom prezentiram i sebe, a ne da se samo predstavljam kroz uloge. Plesa će uvijek biti u glumi i veselim se nekom takvom spoju – zaključuje novopečeni kralj plesnog podija.

