Nemilosrdni komentari gledatelja: 'Nikolina, što si umišljaš? Obična si konobarica!'

Nakon sinoćnje epizode emisije "Brak na prvu" ne prestaju pristizati komentari gledatelja. Naime, na službenoj Facebook stranici osvanuli su komentari brojnih fanova koji su zaključili da im Nikolina Tutić, Adamova supruga, uopće nije simpatična.

- Nikolina je prava. Ma neću reći. I onda takve koje odaberu nasilnike i macho tipove plaču brzo kako ih maltretiraju, a Adam dečko i pol na mjestu. Jedino se možda zaljubi kada vidi njegovo imanje i BMW - napisao je komentator, a na njega se nadovezala i jedna komentatorica.

- Bože Nikolina, što si umišljaš? Obična si konobarica. Spusti tu kljuku. Nećeš biti popularna zvijezda, jedino bitch - rekla joj je.

- Za nju se nema više što reći. Ali nadodao bih da inspekcija rada malo pogleda emisiju i pogleda kakve profesorice rade po školama s djecom. Pa očito je poremećena i zla osoba. Smije mu se i pokušava ispasti anđeo pred drugima, mene je sram umjesto ćele. K tome moram dodati da sam transića zgodnijih i ljepših vidio - izjasnio se gledatelj kao i mnogi drugi koji su pisali slično.

Zaredali su se i nešto oštriji komentari i to po pitanju Nikolininog izgleda.

- Ljudi moji, zagledajte se malo više u Nikolinu pa ona je zarobljena u tijelo muškarca. Isto tako i facu ima - komentirao je jedan gledatelj.

Neki su komentirali i na Adamovo odsustvo reakcije nakon njezinog priznanja da joj je za oko zapao netko drugi.

- Adam je nakon Nikolinine izjave trebao reagirati bilo kako, a ne kao pi... šutjeti i dopustiti da ga beštija ponižava - stoji u komentaru.

Podsjetimo, parovi su se sinoć našli na grupnoj večeri gdje su se družili i upoznavali.

Gordana i Milan su nakon povratka s medenog mjeseca nastavili život u stanu, a među njima se, unatoč ranijim nesuglasicama, stvari razvijaju u dobrom smjeru. Nikolina smatra da se Adam silno trudi dobiti njezinu pažnju.

- Previše mi je provoditi 24 sata s Adamom, treba mi malo prostora, smatra Nikolina dok se on nije žalio na činjenicu da kuha za nju i još je dodao da mu ništa nije teško. Odnos Lidije i Alena došao je do točke pucanja pa su, umjesto u zajedničkom stanu, nakon povratka s medenog mjeseca vrijeme proveli odvojeno. Lidija je iz stana otišla u hotel.

- Otišla sam iz stana jer je situacija između mene i Alena bila malo napeta. Maknula sam se da se smirim i vidim sve iz neke druge perspektive. Mrzim ispraznost, ne podnosim isprazne postupke i isprazne riječi, on ispada licemjer. Ne znam kako ćemo dalje. Teško, ali idemo dalje, komentirala je Lidija. Dok su parovi na večeri, stručnjaci Boris Blažinić, Ita Štefanek i Ingrid Divković promatrat će njihovo ponašanje a da oni to ne znaju.

Prateći njihovo ponašanje, moći će donijeti zaključke o pojedinim parovima. Alen je na večeru došao sam, što je izazvalo zanimanje ostalih parova, a njemu je to stvorilo nelagodu pa je objasnio da su se morali odvojiti jer su preburno krenuli u sve. - Ne znam koliko čudno gledaju drugi parovi na nas, ali mislim da je nama ovo bilo potrebno i da je to za našu dobrobit, komentirao je Alen. Lidijin dolazak izazvao je najviše reakcija jer su svi čekali kako će reagirati kad ugleda Alena, a on je komentirao da ga je pozdravila dosta službeno.