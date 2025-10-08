Napokon otkriveno koje je ime dao sinu naš vatreni! Tradicionalno je i danas nesvakidašnje

Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Sosa ovih je dana imao poseban razlog za slavlje, a fotkama se pohvalio na društvenim mrežama. Naime, na svom Instagram profilu podijelio je nekoliko rijetkih obiteljskih fotografija s krštenja sina Šimuna. Uz emotivne prizore s obiteljskog slavlja, Sosa je pokazao i nekoliko dirljivih trenutaka sa suprugom Ivonom i njihovim sinčićem. Njihova sreća bila je vidljiva u svakom kadru, a među uzvanicima su bili samo najbliži članovi obitelji i prijatelji. ''Dijete Božje'', kratko je napisao uz fotke nastale u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu.

Inače, Sosa je postao otac u lipnju i to na veliko iznenađenje javnosti. Naime, o trudnoći svoje partnerice, arhitektice Ivone Šimunović, nije javno govorio, a nakon dolaska sna na storiju je objavio fotografiju dječjih nožica, u pozadini pustio pjesmu 'Ključ života' Olivera Dragojevića.

Sosa na društvenim mrežama rijetko objavljuje privatne fotografije i na Instagramu nema fotografija s Ivonom, ali napravio je jednu iznimku i jednom prilikom je na Instagram storyju objavio zajedničku fotografiju. Par je bio na jednom vjenčanju i Borna je objavio fotografiju na kojoj je Ivona u svjetloplavoj haljini.

O svom privatnom životu rijetko priča i u intervjuima i samo je jednom prilikom za Story rekao nekoliko detalja o svojoj vezi sa samozatajnom arhitekticom. - Ona je iz Zagreba, ali rodom iz Dubrovnika. Starija je od mene četiri godine... Funkcioniramo super. Posebno mi se sviđa kod nje - samostalnost. Tako je odgojena. Jednostavno smo kliknuli. - rekao je tada Borna i dodao kako kada dođe u novi grad najviše voli razgledavati građevine. - Volim razgledati muzeje i važne građevine kad dođem u novi grad. Djevojka mi je arhitektica pa imam dvostruki motiv - ispričao je tada.

Sosa je odrastao u Zagrebu, ali je često putovao Berlin gdje je odrasla njegova majka Vesna. Zbog nje je imao i uvjete za dobivanje njemačkog državljanstva. Zanimljivo je i kako su mu najdraži predmeti bili fizika i matematika te je razmišljao o tome da studira fiziku. - Testove iz matematike i fizike pisao sam stojećki. Matematiku lijevom rukom, sve ostalo desnom. Fizika mi je bila i najdraži predmet u školi. Htio sam je i studirati, ali upisao sam komunikacijski menadžment - otkrio je jednom prilikom i dodao:

– U idućem životu nadam se da ću biti fizičar, jer to mi je bio najdraži predmet u školi i predmet iz kojeg sam uvijek išao na natjecanja. Veliki je obožavatelj i turskih serija i najdraža mu je bila “Ezel”, za koju je rekao da je jako poučna serija, ima najbolju radnju i zahvaljujući tim serijama je naučio i turski. Borna inače voli putovati i čitati, ali i igrati videoigre. Već godinama igra League of Legends.