Napeta igra u drugoj epizodi! Vlatka je odustala od borbe za glavnu nagradu i uzela 3.000 eura

Druga epizoda nove sezone showa „Tko to tamo pjeva?“ donijela je Vlatki Bolanči iz Trogira značajan novčani dobitak, iako nije osvojila glavnu nagradu. Tijekom sedam izazova, Vlatka je pažljivo slušala savjete panelista, ali i donosila vlastite odluke koje su joj većinom donosile uspjeh. Od osam rundi u kojima je mogla osvojiti 500 eura, Vlatka je šest puta donijela ispravne odluke i izgradila svoj ukupni dobitak, dok je samo dva puta donijela krivu odluku i eliminirala dobre pjevače. Međutim, u posljednjem izazovu „Finalnom duetu“ Vlatka se nije htjela kockati. Odlučila je zadržati sigurnih 3.000 eura i odustala od borbe za glavnu nagradu.

Panelistima se ovoga puta pridružio legendarni glazbenik Dražen Zečić, koji je dao sve od sebe da Vlatki uputi korisne savjete. U prvom izazovu "Prvi dojam", voditelj Frano Ridjan predstavio je devet tajnih glasova: cirkusanta, astrologinju, rokera u mirovini, ljubiteljicu automobila, šahisticu, profesora udaraljki, konobaricu, uzgajivača pasa i džudašicu. Gianna je odmah predložila eliminaciju šahistice, dok je Zečić izrazio sumnju prema cirkusantu. „Cirkusant mi nekako skuhano izgleda, mislim da glumi“, komentirao je, a natjecateljica Vlatka odlučila je u eliminaciju poslati konobaricu, za koju se u razotkrivanju ispostavilo da je loš pjevač. Ovim odabirom Vlatka je uspješno prošla prvi izazov i osvojila svojih prvih 500 eura.

Nakon toga, uslijedio je drugi izazov, „Playback“. U prvoj rundi nastupali su cirkusant, astrologinja, roker u mirovini i ljubiteljica automobila. Paneliste je cirkusant oduševio svojim scenskim nastupom, iako im njegova interpretacija pjesme nije bila uvjerljiva. Nakon pomne analize, Vlatka je odlučila eliminirati rokera, a panelisti su podržali njezinu odluku. Kada je konačno zapjevao svojim glasom, Vlatka je osvojila dodatnih 500 eura. „On svira ukulele, a pjeva kukulele“ - našalio se Goran Vinčić. Drugu skupinu Playbacka činili su šahistica, profesor udaraljki, uzgajivač pasa i džudašica, a najviše pažnje privukao je uzgajivač pasa koji je energičnim lip sync-om pjesme „Who let the dogs out“, razveselio i dignuo na noge sve u studiju. Zanimljivo opažanje imali su Dražen i Alka, koji su izjavili da profesor udaraljki sigurno zna pjevati, ali ih želi navesti na krivi trag. Gianna je sada bila potpuno zbunjena. „Tko tu koga vara?“ – rekla je. Natjecateljica Vlatka odlučila je u eliminaciju poslati šahisticu, te svoj iznos povećala za još 500 eura, s obzirom na to da je šahistica loš glas.

U trećem izazovu „To sam ja“ tajni glasovi predstavili su se kroz video priloge, dijeleći crtice iz svog života, ali bez otkrivanja svog pravog glasa. Nakon prikazanih dokaznih materijala o džudašici, profesoru udaraljki i ljubiteljici automobila, Alka je izrazila uvjerenje da ljubiteljica automobila pjeva izuzetno dobro, uspoređujući je sa Senidah. Komentari panelista dodatno su zbunili Dražena Zečića, koji je na kraju zaključio: "Ja više nemam svoje mišljenje." „Kod nas ti je zbuni pa vladaj“ - odgovorio mu je na to Luka Nižetić. U eliminacijskom krugu, Vlatka je odlučila poslati astrologinju, koja je sve prisutne iznenadila svojim odličnim vokalom. Time je Vlatka ostala na 1500 eura. Posebno zanimljiv trenutak uslijedio je kada je Gianna, u ulozi "Anđele", na sceni zapjevala duet s Draženom Zečićem, izvevši njegovu pjesmu "Ima li nade za nas."

Četvrti izazov „Tajni studio“ Vlatki je donio sreću. Nakon što je pažljivo proučila dokazne materijale cirkusanta i ljubiteljice automobila, odlučila je u razotkrivanje poslati uzgajivača pasa, koji je pritom zaplesao s Alkom. Njezina odluka bila je pun pogodak, jer se pokazalo da je uzgajivač loš glas, čime je Vlatka svoj saldo povećala na 2000 eura. U petom izazovu „Glasoboju“ preostali tajni glasovi bili su cirkusant, ljubiteljica automobila, profesor udaraljki i džudašica. Dražen Zečić ponovo je uočio da profesor udaraljki zapravo zna pjevati, primijetivši da pokušava zavarati sve, udaljavanjem mikrofona od glave, dok i dalje lip synca na pjesmu. Vlatka je u zadnjem trenu odlučila promijeniti taktiku i cirkusanta poslala u eliminaciju, a njezina odluka pokazala se kao dobra. „Mislila sam da dobro pjeva, sada sam u šoku i ne znam što više očekivati“ – izjavila je natjecateljica, koja je u ovom trenutku imala 2.500 eura. Od tri preostala tajna glasa u šestom izazovu „Ima slike, nema tona“, Vlatka je odlučila u razotkrivanje poslala ljubiteljicu automobila, koja u stvarnosti nije dobra pjevačica, iako joj je Alka poručila da ima potencijala. Vlatka je osvojila još 500 eura, te je njezin saldo sada iznosio 3.000 eura. „Stvarno je teško danas, nije uvijek tako“ - rekla je Alka. „I baš ste danas zvali mene kad je teško“ - odgovorio je kroz smijeh Zečić.

Sedmi izazov „Intervju“ Vlatki nije donio sreću jer je nakon nekoliko postavljenih pitanja džudašici i profesoru udaraljki, eliminirala džudašicu, čiji je glas bio dobar, te je tako ostala na 3.000 eura. U posljednjem izazovu "Finalnom duetu", Vlatka je imala dvije opcije: odustati i ponijeti kući 3.000 eura ili riskirati i pokušati osvojiti maksimalan iznos u vrijednosti od 5.000 eura. Vinčić i Alka savjetovali su joj da odustane, dok su Luka i Gianna bili uvjereni da je posljednji tajni glas dobar glas. Vlatka je izjavila da će slušati svoj instinkt, te priznala da joj je sljedeće putovanje na koje planira ići jako važno, zbog čega je odlučila da neće riskirati. Odustala je i prihvatila osvojenu nagradu od 3.000 eura, a Dražen Zečić pridružio se na pozornici profesoru udaraljki, za kojega se ispostavilo da je dobar glas, pa su zajedno izveli pjesmu „Nitko nema dva života“.

VIDEO: Najavljen novi Thompsonov nastup, koncert će voditi Simona Mijoković