Meghan najavila novi projekt, a društvene mreže bruje kako je i ovu ideju opet ukrala

Meghan Markle otkrila je novi projekt na kojem je radila i obavijestila je svoje pratitelje na Instagramu kako je pokrenula novi podcast "Confessions of a Female Founder", čija bi premijera trebala biti 8. travnja. "Tako sam uzbuđen što mogu s vama podijeliti još nešto na čemu sam radila: 'Confessions of a Female Founder', moj novi podcast s Lemonadamedia! Vodila sam iskrene razgovore s nevjerojatnim ženama koje su pretvorile snove u stvarnost i pretvorile male ideje u uspješne poslove. Otvaraju se, dijele svoje savjete, trikove (i neuspjehe)... Apsolutno mi je otvorilo oči, inspiriralo me... i zabavilo! (Jer koja je svrha ako se ne možemo malo zabaviti u ovoj divljoj avanturi?)", napisala je vojvotkinja od Sussexa na Instagramu najavljujući svoj novi projekt, koji je ubrzo nakon ove objave naišao na kritike. Mnogi su pronašli sličnost s podcastom "Confessions of a CEO" i na društvenim mrežama su pisali kako Meghan opet kopira tuđe projekte, a neki su čak pronašli i YouTube kanal na kojem jedna žena već objavljuje video zapise naziva "Confessions of a Female Founder."

"Ona krade sve ideje od drugih. Meghan nastavlja plagirati ideje pravih pametnih talentiranih žena.", pisali su neki korisnici na društvenim mrežama kritizirajući Meghan. Bilo je i njezinih obožavatelja koji su joj dali podršku i pohvalili njezin trud oko ovog projekta. Napisali su kako im se već jako sviđao podcast Archetypes i zato jedva čekaju njezin novi podcast. "Veselim se novom podcastu. Njezin posljednji podcast je bio odličan i tjera na razmišljanje. Jedva čekam poslušati", napisali su na X neki korisnici.

Ovo nije prvi put da se Meghan Markle susreće s optužbama za kopiranje ideje. Nakon pokretanja kulinarske emisije na Netflixu, mnogi su taj njezin pothvat usporedili s kulinarskom emisijom Pamele Anderson. Anderson je premijerno objavila svoju emisiju "Pamela's Cooking with Love" u veljači, dok je emisija Meghan Markle dostupna na Netflixu od 4. ožujka. Kraljevski stručnjak Neil Sean, u videu za svoj YouTube kanal, nazvao je Meghaninu emisiju kopijom Pameline i potrudio se izvaditi izvući dijelove u kojima su ove dvije emisije gotovo identične. - Malo je toga novoga u svijetu kulinarstva. Teško je izmisliti nešto novo, ali Meghan se nije ni zamarala time. Očito je samo dobila inspiraciju - rekao je Sean. Markle je također optužena da je ukrala tuđu ideju s logom za svoj lifestyle brend, As Ever. Francisca Mora, gradonačelnica grada Porreresa u Španjolskoj na Mallorci, tvrdila je lokalnim medijima da je logo brenda vojvotkinje od Sussexa "točna kopija" njihovog povijesnog grba.