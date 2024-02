Nana Nadarević pohvalila se svojom kćerkicom: 'Nisam religiozna, ali u ovu crkvu bih se upisala'

Nana Nadarević, kći legendarnog Mustafe Nadarevića i Snježane Nožinić, se na društvenim mrežama pohvalila svojom preslatkom kćerkicom Rumi koju je rodila 2022. godine.

"Nisam religiozna, ali u ovu crvku bih se upisala", navela je u opisu fotografije. Pratitelji su joj uputili pohvale u komentarima.

"Koliko vam je prekrasno ovo biće", "Kako je medena", "Bože, što smo slatki", "Ovo mi je naljepše dijete ikad", neki su od njih.

Nana je ranije u razgovoru za journal.hr otkrila zašto je kćerku odlučila nazvati Rumi.

"Rumi ime dijeli s velikim perzijskim pjesnikom i filozofom, a prije nekoliko godina smo u Japanu saznali kako to ime znači 'ljepota i protok'. Iako značenje postoji, na kraju dana, nazvali smo je tako jer nam se svidjelo kako lijepo zvuči, čak i u našem podneblju", navela je.

Također je ispričala kako joj se život mijenjao od trenutka kada je saznala da će postati majka.

"U početku trudnoće mi se dolazak bebe učinio dalekim - devet mjeseci je zaista dug period i s uzbuđenjem smo planirali sve što još želimo odraditi prije nego stigne Rumi. Za mene se sam finiš trudnoće pokazao najizazovnijim jer tada nam je stan već bio spreman za bebu i postalo je potpuno jasno kako će nam se u par dana život potpuno promijeniti. Bilo me strah hoćemo li se znati dobro brinuti za nju, kako će biti s dojenjem, itd. Odjednom se pojavila sumnja u vlastite sposobnosti i silni strahovi za Rumi", ispričala je.

Inače, Nana je Rumi dobila s partnerom SIlvijem Pleštinom, koji je javnosti postao poznat kada je prije 12 godina osvojio 250 tisuća kuna na kvizu „Tko želi biti milijunaš?“. Silvije se danas bavi sastavljenjem pitanja za kvizove.

Nana je vrlo aktivna na društvenim mrežama na kojima ima više od 25 tisuća pratitelja, a tajnu njezina imena svojedobno je otkrio i pokojni Mustafa Nadarević iza kojeg je, osim kćeri Nane, ostala i kći Nađa te sin Aša.

– Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak - otkrio je medijima svojedobno legendarni glumac.

