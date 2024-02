Željko Krušlin Kruška snimljen u rijetkom izlasku sa suprugom Ivanom i kćeri Editom

Naš poznati glazbenik Željko Krušlin Kruška predstavio je svoju prvu zbirku poezije koja nosi ime po jednom od najvećih hitova grupe Latino 'Divno je biti nekome nešto'. Ovo izdanje ljubavne poezije koja je dugo čekala na objavljivanje krase riječi koje izražavaju najdublje osjećaje i iskustva. Autor tvrdi kako je zbirka od 142 pjesme svojevrstan prozor u ljudske emocije, ali i u njegovu kreativnost i dubinu. Na predstavljanju je bila njegova Supruga, radijska voditeljica Ivana Radaljac Krušlin, ali i njegova kći Edita koju rijetko viđamo. Edita je glumila u spotu za pjesmu 'Čuvaj me' svog tate kada je imala 18 godina.

- Imala sam svojevrsnu tremu snimajući spot s njim jer sam osjećala golemu odgovornost prema poslu. Tim više što mi je prvi put da radim tako nešto. Ekipa s kojom smo radili bila je super. Tata i ja smo snimali dosta odvojenih scena, a meni je olakotna okolnost bio i Paško Vukasović koji ima puno iskustva. Ples mi nije nepoznanica, dapače, plešem već dugi niz godina, različite stilove i kroz različite klubove - rekla je Ivana za medije tada.

Željko je, inače, ispričao što mu znači ova zbirka.

- Zbirka je zapravo sukus mog dugogodišnjeg bavljenja glazbom. Naravno da je to primijenjena poezija, ja sam prvenstveno tekstopisac. Nikad nisam imao nekih velikih pretenzija da postanem Federico García Lorca. Ja sam na nagovor svojih suradnika i svoje familije izdao tu zbirku poezije. Ona je trebala već davno, prije 30 godina, izaći - otkrio nam je glazbenik. Kruška dodaje kako u zbirci nisu samo neobjavljene pjesme nego su i pjesme koje su etablirane poput „Gdje je ljubav, tu si ti“, „Divno je biti nekome nešto“, ali tu su i pjesme novijeg datuma koje su pisane u formi da možda nikad ni ne budu uglazbljene. Dodaje kako pjesme nisu samo ljubavne tematike kako je publika navikla od glazbenika, već i da se spominju socijalne teme.

Osim tekstova, Krušlin se izrazio i u ilustracijama u novoj zbirci te oslikao desetak grafika, na što ga je nagovorila supruga.

– Oduvijek sam bio zaljubljen u slikarstvo kao jedan vid umjetnosti, samo nisam znao da posjedujem uopće kvalitete da mogu to i sam realizirati, rekao nam je glazbenik. - Pred ljeto trebamo izdati kompletan album, nedostaju tri pjesme. One su u izradi, one su u studijskoj obradi i ja vjerujem da ćemo koncem lipnja završiti album - otkrio nam je Krušlin i dodao:

- Negdje u jesen ćemo organizirati jedan veliki koncert, možda u Lisinskom, jer slavimo dvostruku obljetnicu – 30 godina diskografije grupe Latino i 40 godina od postojanja grupe. Odabrane stihove na promociji čitali su glumci Andrea Baković i Anđelko Petric, a u jednom trenutku postalo je emotivno kada je glazbenik otkrio kako su izgubili gitarista grupe Latino Zorana Samboleka u 71. godini života. Njemu u čast, Petric je pročitao pjesmu Nemoj plakati iz zbirke poezije. Promociji zbirke prisustvovali su brojni prijatelji glazbenika, među kojima su bili radijski voditelj Vojo Šiljak, bivša televizijska voditeljica i novinarka Edita Misirić Vrkljan te glazbenica Mia Dimšić koja nam je otkrila i planove u vezi novog albuma na engleskom.

– Tek sam u procesu raznoraznih prijava što je onaj dosadni birokratski dio. Planiram definitivno za početak obilaziti TV i radio postaje gdje će me ljudi upoznati i poslušati moje nove pjesme. Sada se planiram fokusirati na Europu i tržišta gdje jako dobro funkcionira engleski jezik, dodala je bivša predstavnica Hrvatske na Eurosongu.

