Objava Dikana Radeljaka o porukama Josipe Rimac i Ivana Turudića postala hit: 'Dosta mi je ove'

Ivan Turudić, koji je izglasan za novog državnog odvjetnika, u velikom je fokusu javnosti posljednjih dana, i to nakon što su procurile škakljive poruke koje je razmjenjivao s bivšom kninskom gradonačelnicom Josipom Pleslić, nekadašnjom Rimac. Zanimanje javnosti je veliko, a situaciju je komentirao i Josip Radeljak - Dikan.

- Dosta mi je već ove Rimac. Rekla mi je jedna moja draga i lijepa (svima poznata) prijateljica TREBA ZNAT KOME TREBA DAT - napisao je na svom Facebook profilu.

Novi glavni državni odvjetnik gostovao je na N1 televiziji. Prvo je upitan o porukama koje je izmjenjivao s Josipom Rimac.

- Mi govorimo o stvarima od prije pet godina. Zar mislite da moram znati svaki detalj susreta koji sam obavljao s Josipom Rimac ili bilo kim drugim? U vrijeme kad sam se sastajao s Rimac bila je državna tajnica. Nije bila optužena, ali ne voljom Ivana Turudića nego voljom USKOK-a koji je počeo istraživati pa odustao - kazao je Turudić.

Upitan je zašto je komunicirao u šiframa s Josipom Rimac.

- Nemate pravo raspravljati o mojoj komunikaciji. Svi mediji su pristupili tome da su poruke autentične. Ako jedna od tih poruka nije autentična, ništa nije autentično. Josipa Rimac mi nikad nije napravila nikakvu uslugu, niti ja njoj - kazao je.

GALERIJA Svi parovi u showu 'Brak na prvu' izrekli su sudbonosno 'da'. Koji vam je najdraži?

Nakon što je Jutarnji list objavio niz poruka koje dokazuju da su tijekom četiri godine Ivan Turudić i Josipa Rimac razmjenjivali poruke i družili se, a on je u televizijskom istupu rekao kako su znali popiti kavu i da se na to svodilo njihovo poznanstvo. Medij 24sata došao je u posjed poruka koje su njih dvoje razmijenili i koje dokazuju da je u svibnju 2018. godine navečer Turudić čak zvao Rimac na lokaciju svog stana u Zagrebu. Autentičnost poruka je provjerena. Poruke koje su razmjenjivali objavljene su u cijelosti.

Dana 27. svibnja 2018. godine Ivan Turudić i Josipa Rimac dogovorili su se da će se naći, ali im je dogovor na kraju propao. Prvo je oko 17.30 Turudić poslao poruku Rimac da odu nekamo na kavu, a ona je odgovorila da ne može do poslije 20 sati. Turudić je kazao da i njemu odgovara tako, a Rimac mu je poručila: "Javi di ćemo."

Sat vremena poslije toga Turudić joj je poslao poruku: "Dodji k meni, sam sam", napisao je glavni državni odvjetnik.

"Ahaaa", odgovorila mu je Rimac s kašnjenjem.

"Kaj?" pitao je Turudić i nije dobio odgovor.

Došao je i 21 sat pa Turudić ponovno pita Rimac: "Disi"? Ona mu je odgovorila da je u gradu i pitala Turudića gdje je on.

VEZANI ČLANCI:

"Čekam te", odgovorio je sudac.

"Di", pitala ga je Rimac.

"Crnomeac", stigao je brz odgovor u kojem Turudić radi tipfeler, ali je očito da je riječ o zagrebačkom kvartu Črnomerec.

"Di na crnomercu", upitala ga je Rimac.

Turudić joj je poslao ime ulice u kojoj mu se nalazi stan, a u kojem i danas živi pa iz tog razloga 24sata nije htio objaviti adresu ulice. Dodatno je u porukama objasnio u blizini koje institucije je stan. Odmah zatim poslao je poruku: "Ajde."

"Ajde negdi blize gradu", odgovorila mu je Rimac i tu se komunikacija prekinula oko 21.40 sati.

Ujutro slijedi novo dopisivanje. Turudić joj prije pola sedam šalje poruku: "Krepo mi je mobitel, sorry!"

"Ma da..." odgovara Rimac

"Šteta", piše Turudić.

VIDEO Tko je supruga Ivana Turudića? Ginekologinja radi u zagrebačkoj bolnici, a pojavljivali su se i u javnosti