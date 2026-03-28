Porin je popularan i među djecom! Pogledajte kako su učenici iz Duge Rese popratili glazbenu nagradu

SInoć je održana dodjela nagrade Porin, a da je omiljena manifestacija i među djecom, pokazuje i primjer učenika 3. b razreda OŠ "Vladimir Nazor" iz Duge Rese. Oni su, zajedno sa svojom učiteljicom Sandom Halovanić, uspješno realizirali projekt „Porin“. Istraživali su sve o ovoj prestižnoj nagradi i njezinim dobitnicima, kao i o samoj statui i njezinu autoru Ivici Propadalu. Tijekom projekta slušali su pjesme, iznosili svoja mišljenja, gledali isječke s dodjela te čak naučili pjevati neke od poznatih pjesama. - Naš školski hodnik sada krase njihovi kreativni radovi koje vam s ponosom pokazujemo! Njihova učiteljica je iznimno ponosna na njihov trud i zalaganje, stoji u objavi škole na Facebooku.

Podsjetimo, u konkurenciji za ovogodišnji stakleni kipić, ručno izrađen u Staklani Rogaška, našao se 331 album i 291 pjesma, a nagrade su dodijeljene u 33 kategorije. Vrhunac večeri bila je dodjela nagrade za Album godine. U iznimno jakoj konkurenciji, u kojoj su se našli i Jelusick s albumom 'Apolitical Ecstasy', Mayales s 'Boutique pop Vol.1', Baby Lasagna s 'DMNS & MOSQUITOES' te LET 3 s albumom 'RKTRD NDRD', trijumfirao je Parni Valjak. Njihov album 'Kažu pčele umiru', s producentom Marijanom Brkićem Brkom, proglašen je najboljim. Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bila je dodjela Porina za Pjesmu godine. Nagrada je pripala skladbi 'Kapetan bez broda' autora Tomislava Mrduljaša, u izvedbi neprežaljenog Olivera Dragojevića. Nagradu su na pozornici proglasili Mia Dimšić i Goran Karan, a pljesak publike odao je počast velikanu hrvatske glazbe.

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, osvojio je dva kipića. Njegov album 'DMNS & MOSQUITOES', čiji je producent on sam, proglašen je Najboljim albumom pop glazbe. Drugi Porin večeri osvojio je u kategoriji Najbolja vokalna suradnja, i to za hit 'Beskonačna osveta 2' koji je snimio s Vojkom V. Baby Lasagna bio je nominiran i u kategoriji Najbolje muške vokalne izvedbe za pjesmu 'Stress'.

Kategorije za vokalne izvedbe donijele su priznanja glazbenim ikonama. Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu posthumno je dodijeljen Gabi Novak za pjesmu 'Nada' s albuma 'Hitmaker - Đorđe Novković'. U muškoj konkurenciji slavio je Marko Tolja za izvedbu pjesme 'Za kraj', što je njegov treći Porin u toj prestižnoj kategoriji. Nagrada za Novog izvođača godine pripala je Jakovu Jozinoviću, koji se istaknuo kao jedno od najperspektivnijih novih imena na sceni. Budući da nije mogao prisustvovati dodjeli, nagradu su u njegovo ime preuzeli Matija i Miriam Cvek.