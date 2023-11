Nakon sinove smrti glumica se potpuno povukla iz javnog života, a komunicirala je samo s ovom osobom

Iako je davno napustila svijet i filmska platna, ljubitelje sedme umjetnosti i dalje se sa sjetom prisjećaju glumačke ikone Romy Schneider, preminule 1982. godine. Proslavila ju je uloga kraljice Sissi kad je imala samo 17 godina, no ostatak svog života nije skrivala koliko mrzi tu ulogu. Ta Njemica rođena u Austriji uspjela je postati jedna od najvećih zvijezda francuske kinematografije, pokupila je brojne nagrade i snimala s najvećima od najvećih, postala jednom od najvećih filmskih zvijezda 20. stoljeća, no privatni život bio joj je ispunjen tragedijama. Karijera Romy Schneider bila je posuta zvijezdama, ali i trnjem, a tragična životna priča ove glumice fascinira svijet i četiri desetljeća nakon njezine iznenadne i prerane smrti.

Pravim imenom Rosemarie Magdalena Albach, rođena je 1938. godine u Beču u obitelji glumaca, među kojima je bila njena baka Rosa Albach-Retty, njen otac Austrijanac Wolf Albach-Retty i majka Njemica Magda Schneider. Prvih godina života odgajala ju je dadilja, a iz obiteljske kuće Romy je imala lijep pogled na Hitlerovo odmaralište, Obersalzberg, gdje ih je Hitler jednom primio i u posjet, poslije izjavljujući da mu je njezina majka Magda najdraža glumica. Romy je kasnije tvrdila kako su njezina majka i Hitler bili u vezi. U dobi od sedam godina, djetinjstvo malene Romy naprasno je prekinuto: roditelji su se razišli, a djevojčica je počela živjeti s bakom Marijom. Majka je za to vrijeme snimala filmove i nastupala u kazalištu, dok se otac Wolf preselio glumici Trude Marlen. Kad je navršila 11 godina, roditelji su joj se i službeno rastali, a majka se ponovno udaje 1953. godine, za vlasnika restorana Hansa Herberta Blatzheima.

"Da su mene pitali, odmah bih postala glumica. Kao mama", povjerila se 14-godišnja djevojčica svojem dnevniku 1952. Godinu dana poslije želja joj se ostvarila i pojavila se prvi put na filmu, zajedno s mamom, u "Kad opet procvjeta bijeli jorgovan". To je vodilo do drugih uloga i ubrzo nakon toga napustila je školu. Otac, iskusan glumac, imao joj je samo jednu stvar poručiti: "Strpaj djetinjstvo u džep i bježi, jer je to jedino što imaš!" Nije ga poslušala. Između 1954. i 1957. glumila je u četiri filma i sve četiri uloge - jedna engleske princeze i tri austrijske carice - obilježile su njezinu profesionalnu biografiju doživotno.

Foto: Sven Simon/DPA

Iako joj je filmska trilogija o Sissi, snimljena 50-ih - u kojoj je glumila bavarsku princezu iz 19. stoljeća koja će postati austrijska carica - donijela slavu već sa 17 godina, Romy nije voljela tu ulogu. "Sissi se zalijepila za mene kao zobena kaša", požalila se jednom prilikom. I Sissi doista jest, u kolektivnom pamćenju, zasjenila njezine mnogo važnije uloge - primjerice one u filmu Clivea Donnera "Što je novo, mačkice?", u "Procesu" Orsona Wellesa ili "Bazenu" Jacquesa Deraya, u kojem je glumila s Delonom.

Brigu o Romynoj karijeri preuzeo je očuh Hans Herbert Blatzheim, dok je na svakom javnom nastupu mama stajala iza nje i šaputala joj: "Nasmiješi se sad, nasmiješi se…". No, trebalo je proći 20 godina da bi Romy javno priznala i kako joj je novi "tata" šaputao, ali sasvim drugačije riječi. "Otvoreno mi je predložio da spavamo", priznala je u jednom intervjuu. Romy je stoga, razumljivo, bila iznimno sretna kad joj se ukazala prilika da počne snimati izvan Njemačke. Upravo je njezina majka inicirala da se snimi film "Christine". Na snimanju filma, remakea iz 1933. u kojem je njena majka glumila istu ulogu, Romy je upoznala Alaina Delona. Kada je pala posljednja filmska klapa, Romy mu je priznala da je zaljubljena u njega. Majka joj je, nakon otkrića ljubavne veze, u pismu poručila kako je moli samo jednu stvar - da ozakone svoju vezu. Schneider i Delon stoga su se 1959. zaručili. Njezina prijateljica Françoise Sagan poslije je rekla kako je Romy bila spremna odreći se cijeloga svijeta samo da postane Delonova žena. No, Delon nije bio samo Romyna prva ljubav, nego i prilika da pobjegne daleko od mame, napasnog poočima i saharinskih uloga.

Romy se s Delonom preselila u Pariz, što je u Njemačkoj izazvalo skandal nacionalnih razmjera. "Pokušala sam pobjeći od toga malog, uskog svijeta. Htjela sam otići od njemačke rutine. Pariz je bio novi svijet, novi život. Željela sam tu slobodu i iskoristila sam je koliko sam mogla", objasnila je. Transformacija koju je izvela uz pomoć tri osobe - redatelja Luchina Viscontija, Delona, u kojeg se zaljubila, i Coco Chanel, koja ju je naučila kako da se odijeva kao elegantna Francuskinja - bila je nevjerojatna. Od Sissi, idola njemačke srednje klase, pretvorila se u damu, a Pariz je postao njezina umjetnička baza. Potpuno je odustala od imidža naivke i počela je prihvaćati izazovne, seksepilne i provokativne uloge.

Euforično je pisala: "Želim potpuno postati Francuskinjom - načinom života, načinom na koji volim, spavam i oblačim se." Nakon kratkog izleta u Hollywood početkom 60-ih, Romy Schneider dominirala je francuskim filmom 70-ih godina. Redatelj Claude Sautet nazivao ju je "sintezom svih žena", što je svakako bilo pretjerano, no Romy Schneider ipak jest utjelovila jedinstvenu mješavinu dječje nezaustavljivosti, erotske prisutnosti, snažnog karaktera i fascinantne osobnosti. Surađivala je, kako je sama jednom rekla, s najvećim tiranima: Premingerom, Wellesom i Viscontijem.

Prema većini glumaca osjećali su prezir, ispričala je, no kad su upoznali Romy, koja im se suprotstavila, sve je bilo savršeno. Nije glumila neovisne, emancipirane žene, nego uloge koje su žene prikazivale onakvima kakvima su ih muškarci toga doba vidjeli - kućanice, majke, ljubavnice ili kurve. Glumila je žene koje su se, doduše, bunile, ali su na kraju uvijek pristajale na kompromise. Namjerno je odabirala i uloge koje su kritički gledale na njemačku nacističku prošlost, zbog čega je francuski glumac Jean Gabin jednom prilikom izjavio kako "Romy Schneider predstavlja dobru Njemačku".

No, dok je okušavala sreću u Hollywoodu, Delon joj je nakon pet godina veze i zaruka iznenada poslao pismo: "Zbogom! Vraćam ti tvoju slobodu i tvoje srce!" Napustio ju je iznenada, zbog druge žene, Nathalie Barthélemy, s kojom će se vjenčati godinu dana poslije i dobiti sina Anthonyja. Delon je Romy ostavio buket crvenih ruža i poruku u kojoj je pisalo: "Otišao sam s Nathalie u Meksiko." Prekid ju je toliko pogodio da je prerezala žile na rukama.

Nakon oporavka pomirila se s majkom i poočimom i počela više vremena provoditi u Njemačkoj. Godine 1965. u Berlinu upoznaje Harryja Meyena. Počinju vezu, Harry zbog Romy ostavlja ženu s kojom je živio 12 godina i iduće se godine ženi Romy u petom mjesecu trudnoće. "Dani provedeni s Alainom bili su divlji, ludi. S Harryjem sam se smirila. Devet mjeseci nisam se mrdnula, ali nemam onaj bolni osjećaj praznine. Sad čak mogu zamisliti da jednog dana napustim film…", izjavila je Romy u prvoj godini braka s Meyenom.

Alain Delon činio se kao davna prošlost. "Delon? Ništa nije hladnije od ljubavi koja je umrla", komentirala je. Nakon rođenja sina Davida Christophera 1966. bila je pak doslovce ekstatična. "Pitate me je li mi se život jako promijenio? Recimo to ovako: konačno imam život. Zar nije predivan, tako malen? Potpuno sam zaljubljena u njega. Nemoćna sam kad je on u pitanju. Zbog toga sam sklopila sporazum s Harryjem. On se brine za odgoj, a ja ću nastojati ne razmaziti ga previše."

Godine 1968. Romy se vraća na velike ekrane - filmom "Bazen", u kojem glumi sa starom ljubavlju Alainom Delonom, što pokreće tračeve. Objašnjava kako će najvažniji čovjek u njezinu životu uvijek biti Alain Delon. "Uvijek je tu, uz mene, kad trebam rame za plakanje… čak i danas je Alain jedini čovjek na kojeg mogu računati. Uvijek će mi pomoći. Jedino me Alain oblikovao kao ženu, usprkos tome što me povrijedio kad me napustio. No, ja sam i zahvaljujući tome postala zrelija", izjavila je Romy.

Utjeha joj je svakako trebala jer se 1972. rastaje od Harryja, a tri godine poslije razvod postaje i služben. Tijekom rastave Harry je tražio polovicu glumičine imovine. Dobio je 1,4 milijuna maraka. Iste se godine Romy udaje za svog asistenta Daniela Biasinija, kojem rađa kćer Sarah 1977. godine. Dvije godine potom Harry Meyen izvršio je samoubojstvo u Hamburgu. Mnogi su vjerovali da je to posljedica depresije od koje je bolovao još otkako ga je Gestapo mučio za vrijeme rata jer je bio "polužidov".

Niz nesretnih događaja nastavio se 1981. godine. Romy je opet meta trač rubrika jer se rastaje od Biasinija. Ima problema i sa zdravljem - mora na operaciju bubrega jer ima tumor. Pritom je izgubila simpatije obožavatelja nakon filma "Death Watch", priče o bolesnoj, osuđenoj ženi koja je televizijskoj kući prodala prava na emitiranje svoje smrti. Taj je film osvojio nekoliko nagrada, ali nije postigao uspjeh kod publike. Tijekom snimanja sljedeća tri filma počeli su problemi: nekoliko se puta pojavila pijana na setu ili uopće ne bi došla. Jedina joj je utjeha sin. "Veoma sam povezana sa svojim 14-godišnjim sinom Davidom. Naša se veza temelji na ljubavi i poštovanju. On je izvanredno društvo. Uzbuđen je zbog mog posla i ne boji se dati mi savjet ili ispraviti moj francuski. Možda će jednoga dana i on postati glumac ili redatelj. Ali sada mu je jedina opsesija tenis", izjavila je 1981. godine, nekoliko mjeseci uoči tragedije.

Kad je započela vezu s Laurentom Petinom, David više ne želi živjeti s njom. Tog 5. srpnja 1981., tijekom boravka u kući roditelja njegova očuha, s kojima je živio u Saint-Germain-en-Layeu, David je odlučio u dvorište ući penjući se po šiljastoj ogradi. U jednom se trenu poskliznuo, a šiljak mu je probio bedrenu arteriju. Pao je preko ograde, a spas je pokušao naći puzeći do ulaznih vrata, gdje je kucao i zapomagao. Kad je njegov očuh otvorio vrata, dječak je već počeo gubiti svijest zbog velikog gubitka krvi. Davida su operirali šest sati i svih šest sati Romy je vrištala. Nažalost, nije mu bilo spasa, a za dječakov pogreb pobrinuo se Alain Delon.

Foto: Sven Simon/DPA

Nakon sinove smrti Romy se potpuno povukla iz javnog života i Delon je bio praktički jedina osoba s kojom je komunicirala, jedina osoba čije je društvo mogla podnijeti. "Dan kada ti prestanem vjerovati bit će posljednji dan mojeg života", često je znala Delonu ponavljati repliku koju mu je prvi put izgovorila u filmu "Christine". Dane je provodila pušeći tri kutije Marlbora, a osim o cigaretama, postala je ovisna i o alkoholu i lijekovima za smirenje. Redatelj Jacques Rouffio nagovorio ju je da snimi još jedan film, "Prolaznik", koji je trebao biti njezin posljednji film, no to se nije ostvarilo.

U jednom od svojih posljednjih intervjua glumica je izjavila: "Ja sam samo nesretna 42-godišnja žena i ime mi je Romy Schneider." Glumica koja je nekoć govorila kako se ne boji ničega osim ega i koja je bila uvjerena da "čovjek može ostati vječno mlad ako svaki dan postaje bogatiji za izvanredne trenutke" postala je ogorčena. Meni se čini nemogućim da živim sama sa sobom - i s bilo kim drugim", rekla je pred kraj života.

Mrtvu Romy Schneider u njihovu stanu u Parizu, u svibnju 1982., našao je njezin ljubavnik Laurent Petin. Sjedila je za stolom, glave zabačene preko naslona stolice, ispred nje prazna boca vina. Upravo je počela pisati pismo nekom ženskom časopisu - željela je otkazati dogovoreni intervju. Prestala je pisati usred rečenice i misao je ostala nedovršena. Život joj je prekinuo srčani udar, koji je vjerojatno bio posljedica miješanja lijekova i alkohola. Umrla je devet mjeseci nakon smrti svojega sina Davida. Iza sebe je ostavila petogodišnju djevojčicu i 61 snimljeni film. Bile su joj samo 43 godine.

Na vječni počinak ispratio ju je - Alain Delon. Na njezin lijes položio je komad papira s ovim riječima: "Nikad nisi bila tako lijepa. Vidiš, ipak sam za tebe naučio nekoliko riječi na njemačkom - volim te, ljubavi moja." Potom se pobrinuo da se posmrtni ostaci njenog sina presele iz njegovog prvog groba u majčin grob.

"Bila je velika ljubav mog života - prva, najjača i, nažalost, najtužnija. Žao mi je što se nismo vjenčali, no nisam siguran bi li to promijenilo njezinu sudbinu. Nisam siguran bismo li uspjeli biti sretni. Romy je prebrzo postala zvijezdom, mnogo prije nego što je odrasla. Nije bila spremna za slavu, za težinu koju nosi ova profesija. Napadali su je, osuđivali, silovali njezinu intimu. Njezin je život bio niz razočaranja, lomova i nesreća. Bila je strahovito usamljena. Znao sam da će umrijeti od slomljena srca", izjavio je.

