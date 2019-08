Nakon operacije grudi i korekcije na usnama Hana nastavlja s drastičnim promjenama

Nakon što je u lipnju operirala grudi i stavila filere u usta, 22-godišnja Hana Rodić ne prestaje s promjenama na svome tijelu.

Najnoviju promjenu bivša natjecateljica show 'Gospodin savršeni', u kojem je osvojila srce svojeg trenutnog dečka, Gorana Jureneca, napravila je na kosi te od sada mladu Hanu više nećemo gledati kao vatrenu crnku.

Foto: Instagram screenshot

Osim promjena na kosi, Hana je ponovo ukrasila svoje tijelo. Odlučila se za dvije tetovaže - jedan citat koji je stavila na nogu te ruže koje je stavila na ruku.

- Citat sam odabrala jer mi je krenulo u karijeri, voljela bih ostati ista i željela sam imati nešto što će me svaki dan podsjećati da se ne promijenim - rekla je Hana za 24 sata. Naime, citat koji je odabrala je 'Keep your eyes on the stars, but your feet on the ground', odnosno 'Drži oči na zvijezdama, ali noge na zemlji'.

Foto: screenshot/youtube/ilustracija

Otkrila je i da Goran nije bio protiv tetovaža, a unatoč tome što ona voli istetovirane frajere, on se za taj potez ipak neće odlučiti. Ona tu odluku ipak poštuje.

- Ne želim ga siliti i mijenjati. Da mi Goran nije privlačan, ne bih ni bila s njim - objasnila je za 24 sata.

Hana je prvu tetovažu napravila sa samo 16 godina, uz podršku roditelja. Iznad prsa na arapskom tetovirala je također jedan citat. Druga, nova tetovaža, vezana je i uz novi projekt, lansiranje parfema koji će nositi ime vezano upravo uz ruže, čije ime još nije otkrila.