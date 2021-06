Nakon Ciganovićevog komentara Lana Jurčević poručuje: Nisam tu da nekom nabijam komplekse

Platforme koje imam uvijek ću koristiti za to da pomognem da se netko osjeća bolje, da nekog zabavim, nasmijem.. ili ohrabrim. 🙏🏼 Nisam tu da nekom nabijam komplekse, već obrnuto, tu sam jer ste mi vi dali to povjerenje, jer me pratite i slušate sve ove godine… itekako to trebam opravdati. HVALA VAM. - napisala je na svom Instagram profilu pjevačica Lana Jurčević nakon što se već nekoliko dana nalazi na meti kritika modnog stilista Nevena Ciganovića koji je komentirajući na RTL-u styling koji je odabrala za Porin rekao kako se Lana udebljala.

Pjevačica je nakon toga snimila kratki video u kojem pokazuje srednji prst i u opisu je dodala kako je u tom videu smeta jedino što joj stan nije pospremljen, a u nekom od komentara napisala je kako se udebljala četiri kilograma. Ciganović je na to reagirao i rekao:

- Znate kako se kaže, da te ne boli, ne bi bilo odgovora, očigledno sam ju dobro piknuo tamo 'di ju najviše boli. Toliko o tome. Ja obično ne odgovaram na prozivke posebno ako su nekakve zlonamjerne, ali ove nisu bile. Ja mislim da se ne radi o četiri kile viška, nego o 10 kilograma. U svojoj zadnjoj objavi Lana ne spominje Ciganovića ali njezini pratitelji spominju njegove komentare o Laninim kilogramima i pjevačici poručuju da se ne zamara takvim negativnim stvarima i zahvaljuju Lani na širenju pozitive.

