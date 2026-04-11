David Beckham pozirao bez majice i pokazao isklesane trbušne mišiće, evo što mu je poručila supruga Victoria

David Beckham fotografirao se bez majice i na fotografiji objavljenoj na Instagramu je pokazao svoje brojne tetovaže. Bivši nogometaš (50), poznat po velikom broju tetovaža, istaknuo je svoje isklesane trbušne mišiće uživajući na suncu u Miamiju. Opuštajući se uz bazen, lice je zaklonio bejzbolskom kapom te na Instagramu kratko poručio: „Dobar dan.” Njegova supruga Victoria reagirala je u komentarima uz dozu humora: „Netko je bio u teretani!!!” Dok David na leđima nosi imena svoje djece, kao i broj „99” na malom prstu u znak sjećanja na godinu rođenja Brooklyna i svoju svadbu s Victorijom, njegova supruga odlučila je ukloniti sve svoje tetovaže. Njihov sin Cruz Beckham otkrio je da je majka uklonila svaku tetovažu, uključujući i one posvećene suprugu. Victoria, nekadašnja članica Spice Girls, a danas uspješna modna dizajnerica, ranije je imala ukupno šest tetovaža, među kojima i hebrejski natpis niz leđa. U razgovoru s pratiteljima na Instagramu, Cruz je na pitanje ima li njegova majka tetovaže odgovorio kratko: „Ne, više ne.”

Victoria je nekoć na lijevom zapešću imala inicijale „DB” te hebrejski natpis „Zajedno, zauvijek, vječno”, kojim je obilježila desetu godišnjicu braka. Ispod toga bili su rimski brojevi VIII-V-MMVI (8. svibnja 2006.), datum obnove bračnih zavjeta s Davidom. Iznad je stajao natpis „De Integro” („ponovno od početka”). Na donjem dijelu leđa nosila je pet zvjezdica koje su simbolizirale nju, Davida i njihova tri sina; Cruza, Romeo Beckham i Brooklyn Beckham. Nije poznato je li kasnije dodala još jednu zvijezdu za kćer Harper.

Uz kralježnicu je imala i hebrejski citat koji u prijevodu znači: „Ja pripadam svom voljenom, a moj voljeni pripada meni”, isti onaj koji David ima tetoviran na ruci. Victoria je još 2022. objasnila da je tetovaže uklonila jer joj se više nisu sviđale: smatrala je da su predebele, razlivene i estetski neuspjele. Naglasila je da iza te odluke ne stoji nikakva dublja simbolika, jednostavno ih je željela ukloniti. Lasersko uklanjanje tetovaža funkcionira tako da razbija pigment na sitne čestice koje tijelo potom prirodno uklanja. Postupak zahtijeva više tretmana, može uzrokovati privremenu nelagodu, crvenilo i mjehuriće, a tetovaže se rijetko uklanjaju u potpunosti. Dok je Victoria odlučila krenuti bez tetovaža, David i dalje ponosno nosi svoje, a i njihovi sinovi već imaju vlastite.