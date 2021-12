Najveći hitovi sarajevske pop rock škole u novom ruhu

Zagreb uskoro očekuje pravi glazbeni spektakl! Hitovi kao što su "Gori vatra", "Da sam ja netko", "Ima neka tajna veza", "Sarajevo ljubavi moja", "Sve će to mila moja...", "Lejla", "Denny", "Sanjam", "Plima", "Goodby Teens", "Dirlija", "Zenica blues", "Sve smo mogli mi", "Je l' Sarajevo gdje nekad bilo" vratit će sve ljubitelje pop i rock-glazbe u dane kada je Sarajevo bilo regionalni glazbeni centar s izvođačima kao što su Merlin, Bijelo dugme, Indexi, Plavi orkestar, Crvena jabuka, Zdravko Čolić, Hari Mata Hari, Kemal Monteno, Vajta, Zabranjeno pušenje, Jadranka Stojaković, Teška industrija i Valentino na jedinstvenom glazbenom spektaklu pod nazivom "Ima neka tajna veza – Made in Sarajevo" u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz pratnju Zagrebačke filharmonije 17. prosinca 2021. godine s početkom u 20 sati.

Vokalni izvođači na ovom događaju bit će poznata bosanskohercegovačka kantautorica Maya Sar, koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2012., Aida Mušanović-Arsić, pijanistica i vokalna solistica koja je dospjela u fokus javnosti kada je tijekom pandemije koronavirusa na društvenim mrežama izvela poznatu pjesmu britanske grupe Queen "The Show Must Go On", zatim Nermin Puškar, etablirani bosanskohercegovački rock-pjevač i kompozitor koji je karijeru započeo u bendu Krug, Ivan Jelić, uspješan glazbenik koji je posljednjih godina zapažen zbog svojih uspješnih i ambicioznih projekata, gostovanja i suradnji, te Adi Šoše, glazbenik koji je stupio na glazbenu scenu sudjelovanjem u kultnom projektu HRT-a "A strana". Za ovu priliku aranžmane navedenih pjesama, prilagođene ritam-sekciji te Zagrebačkoj filharmoniji, napravili su Ranko Rihtman, Nikša Bratoš i Josip Cvitanović. Zagrebačkom filharmonijom dirigirat će Ranko Rihtman i Josip Cvitanović, a producenti su Nikša Bratoš i idejni tvorac projekta Tomislav Kašljević.

Projekt su podržali i izvođači čije će se skladbe izvoditi. Tako je Saša Lošić, frontmen Plavog orkestra, rekao:

"Jako mi se sviđa ideja da se najveći hitovi sarajevske pop i rock-škole naprave u malo drukčijem aranžmanu, prilagođeni ritam-sekciji i filharmoniji. Ljudi kao što su Nikša Bratoš, Ranko Rihtman i Josip Cvitanović izuzetni su majstori svog posla i ne sumnjam da su dobro posložili cijeli koncept." S njim se slaže i Dražen Žerić Žera iz Crvene jabuke:

"Mislim da sam i ja malo zaslužan za ovaj projekt jer sam zajedno s producentom Tomislavom Kašljevićem razrađivao ovu temu i uporno predlagao da napravi ovakav događaj. Dana 17. i 18. prosinca bit će premijera u Zagrebu i Ljubljani", kazao je Žera, a ovu lijepu glazbenu priču podržali su i pjevač Hari Varešanović koji je rekao:

“Drago mi je i pozdravljam ovu ideju da se bezvremenski hitovi sarajevskih grupa kao što su Indexi, Merlin, Hari Mata Hari, Bijelo Dugme, Plavi Orkestar i mnogi drugi naprave na jedan malo drugačiji način, a opet sam siguran da će zadržati onu prepoznatljivu formu evergreena. Smatram da je ovo odličan pokušaj da se određene stvari naprave na drugačiji način i pozdravljam ovu ideju te jedva čekam kako će to zvučati i izgledati”. , kazao je. Jednako je oduševljen i Branko Đurić- Đuro:

“Odlična ideja i jedva čekam da poslušam koncert. Svaka čast ljudima koji realiziraju ovaj projekt, prije svega Tomislav Kašljević i Zagrebačka filharmonija, ali isto tako i aranžeri Josip Cvitanović, Ranko Rihtman i Nikša Bratoš koji su legende bosanskohercegovačke i sarajevske muzičke scene.” , zaključio je.