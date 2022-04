Najveća imena svjetske blues-scene u srpnju stižu u Trilj: 'Pripremamo brojna iznenađenja'

Blues se i ove godine vraća na obalu Cetine! Peto izdanje Thrill Blues Festivala održat će se od 1. do 3. srpnja u Gradskom parku u Trilju, a ove nas godine očekuje puno novosti. Prvi put festival postaje trodnevna manifestacija koja svoju multimedijalnu aktivnost, uz standardne točke programa kao što su blues-koncerti, izložbe likovnih blues i fotoumjetnika, promocije ploča i blues-knjiga te dječje glazbene radionice, proširuje i na sport. Ove godine srušit će se i rekord po broju blues-glazbenika, umjetnika, novinara i po internacionalnosti.

– Prvi dan, petak 1. srpnja, počinje tradicionalnom dječjom radionicom Blues at School, koja svake godine ugosti i po nekog stranog bluzera koji djeci pokušava približiti blues. U popodnevnim satima program na maloj pozornici Gradskog parka počinje projekcijom blues-dokumentarca te koncertom akustičnih blues-glazbenika koji dolaze iz Amerike, Italije i Hrvatske. Večer završava jednim od glavnih aduta programa – omiljenim Welcome Jamom, na kojem svi sudionici u raznim formacijama izvode svoje omiljene pjesme. Neki su nam glazbenici prijašnjih godina priznali da se najviše vesele tom neformalnom druženju – raportirao nam je Boris Hrepić-Hrepa, umjetnički direktor festivala. Glavni dan festivala, u subotu 2. srpnja, mogao bi biti dosad najjači što se tiče imena. Osim već tradicionalnih lokalnih i domaćih blues-snaga nastupit će čak četiri strana izvođača.

– To su nizozemski strastveni bluzer Ralph de Jong s bendom, hrvatskoj publici posebno drag britanski blues "hall of fame" bluzer Norman Beaker, legendarni američki gitarist Barry Finnery, koji je svirao s izvođačima kao što su Miles Davis i The Crusaders, a nastupit će s talijanskim bendom Superbad Funk Machine, te američka blues-diva Gisele Jackson s austrijskim Raphael Wressnig Soul Gift bendom. Inače, Gisele je bila članica Rayletta, pratećeg vokalnog trija Raya Charlesa, a pjevala je i na inauguraciji bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona – dodao je Hrepa. Među domaćim snagama posebno valja izdvojiti 14-godišnjeg Odina Sokača, mladog Zagrepčanina koji je i lani nastupio u Trilju, a ove će godine predstaviti i svoj prvi kantautorski singl ''The Wild West War'', u kojem je njegova izvanredna mašta oslikala bitku s nevidljivim neprijateljem – pandemijom, koja je zahvatila svijet, ni ne sluteći da će gotovo proročanski njegov prvi autorski singl dočekati premijeru u vrijeme ozbiljnih svjetskih geopolitičkih previranja. Na festival stižu i brojni gosti, a jedan od njih je i Adam Kennedy, cijenjeni američki fotograf koji je u karijeri snimao brojna poznata imena.

– Novost festivala je nedjelja 3. srpnja – sportski dan. Tad se u popodnevnim satima prvi put održava Blues Run, petkilometarska utrka koja počinje i završava u Gradskom parku. Kreativni pokretač utrke je Run Croatia, cijenjena sportska organizacija koja već godinama organizira jako popularne tematske utrke širom Hrvatske. Run Croatia vodeći je projekt u Hrvatskoj s ciljem prezentacije Hrvatske kao Run Friendly destinacije u svjetskoj zajednici koja je okrenuta prema aktivnom i zdravom stilu života. Navedena zajednica broji 500 milijuna ljudi u svijetu, a u Hrvatskoj oko 70.000 ljudi odlazi na utrke. Glazbenu blues-večer, nakon proglašenja pobjednika utrke, predvodi Vedran Božić i Rock Mastersi. Detaljnije informacije o programu objavit ćemo uskoro – rekao nam je Boris Hrepić-Hrepa.

VIDEO: Maja Šuput javila se nakon 'incidenta s haljinom'