Ono što je naša pjevačica rekla u kameru mnoge je iznenadilo, reakcije se nižu: 'Iz mene je izašao taj grijeh'

Splitsku glazbenicu Albinu Grčić javnost je najprije upoznala u showu The Voice Hrvatska, nakon čega je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji. Iako se tada nije uspjela plasirati u finale glazbene manifestacije, Albina je nastavila privlačiti pažnju javnosti, no posljednjih je godina sve rjeđe viđamo u medijima. Danas živi znatno drugačijim životom, a u više je navrata otvoreno govorila o tome kako se okrenula vjeri. Otkrila je i da je shvatila kako je ono čime se bavila više ne ispunjava onako kako je očekivala. O svom obraćenju sada je progovorila i u jednom podcastu. “Spremna sam na sve, i na osudu i na izvlačenje iz konteksta. Ako je to poradi Krista”, rekla je Albina u jednom od isječaka podcasta. Progovorila je i o tome kakav je odnos nekada imala prema samoj sebi. “Sebe sam uvijek podcjenjivala. Meni je to sve izgledalo nekako bezazleno. Znaš ono, dođeš doma s nekog eventa pa se pitaš: jesam li uopće vodila jedan suvisli razgovor?”, ispričala je. Osvrnula se i na odnos prema drugim ljudima, istaknuvši kako je iznimno važno na koji način pristupamo drugoj osobi. Prisjetila se i trenutka koji smatra važnim na svom putu obraćenja.

“Meni su se noge odsjekle. To klanjanje mi je ostalo u sjećanju”, rekla je. Voditeljica podcasta Iva zatim ju je upitala je li u tom trenutku osjetila da je “to to”. “I dalje sam, rekla bih, sjedila na dvije stolice. Imam loše jajnike i rečeno mi je da potencijalno neću baš moći imati djece”, kazala je Albina.

Potom je opisala poseban trenutak koji joj se, kako kaže, zauvijek urezao u sjećanje. “Došli smo na ispovijed u Međugorje kod jednog svećenika. Izišla sam baš onako bijesna i došla u ispovjedaonicu. Vidjela sam tog svećenika i pomislila: ‘Je li moguće?’”, započela je. U nastavku je potpuno otvoreno progovorila o osobnom iskustvu koje ju je duboko obilježilo. “Nisam bila svjesna da plačem. To je bilo ridanje. Znam da je točno taj grijeh izašao iz mene. Konkretno, bio je to grijeh bluda. Želim živjeti u čistoći”, rekla je Albina. Dodala je i kako su ljudi oko nje primijetili promjenu. “Znali su mi govoriti: ‘Drugačija si. Što si radila? Jesi li nešto mijenjala? Jesi li radila nešto na licu?’ Ništa što je od Boga ne može biti loše. Bog je mijenjao moje srce, a onda i sve drugo”, zaključila je.