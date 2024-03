Najponosniji sam na odnos s publikom jer, i kada 'zabrljam' s puno empatije me ohrabruju da nastavim dalje

Podcast u kojem je naglasak na razvoju pojedinca i društva kroz kategorije tema kao što su karijera, zdravlje i odnosi privlači sve više publike, i to sasvim opravdano, jer Vinko Mihaljević u podcastu LOOD razgovara sa zanimljivim sugovornicima iz raznih sfera od kojih slušatelji i gledatelji mogu puno naučiti. Raspon tema je širok i nema sumnje kako svatko može pronaći nešto korisno, a kako se rodila ideja za pokretanjem ovog podcasta, kakvo značenje ima naziv LOOD te što se još sve razvija pod ovim brendom ispričao nam je Vinko Mihaljević.

Zbog čega ste odlučili pokrenuti podcast LOOD, što vas je sve potaknulo?

Podcaste osobno gledam godinama, i pobornik sam cjeloživotnog učenja i osobnog razvoja. Opsjednut sam proučavanjem čovjeka kao pojedinca, i društva kao cjeline koju čovjek stvara. Vjerujem kako možemo bolje kao zajednica, i da na krilima sportskih uspjeha u regiji možemo graditi daljnje uspjehe u drugim sferama. Osjećam odgovornost da dam svoj doprinos.

Na vašem YouTube kanalu u opisu podcasta piše: Razvoj pojedinca i društva kroz kategorije tema kao što su karijera, zdravlje i odnosi. Kako ste se odlučili za ovaj smjer podcasta?

Vjerujem da smo za vrijeme formalnog obrazovanja propustili usvojiti znanja i vještine koje uvelike utječu na praktičnu kvalitetu naših života. Kategorije karijere, zdravlja i odnosa pokrivaju većinu tih znanja i vještina. Teme kao poduzetništvo, vodstvo, mentalno zdravlje, san, tjelovježba, prehrana, dugovječnost, komunikacija, odgoj, partnerski odnosi, odnos sa samim sobom itd. Promjena pojedinca dovodi do promjene društva. Osjećam da je trenutak da predvodnici našeg društva također preuzmu odgovornost, i na jedan nefiltriran način, s velikom dozom iskrenosti, podijele svoje misli i ideje koje bi pokrenulo društvo naprijed. LOOD je u konačnici škola o čovjeku. Čovjek uči o čovjeku!

Tko je prvenstveno vaša publika i kakav feedback dobivate od gledatelja?

Publika su ljudi koji žele učiti i informirati se na jedan moderan način, koji imaju ambiciju živjeti kvalitetnije, skrojiti životni stil po svojoj mjeri, i imaju energiju da naprave promjenu. Najponosniji sam upravo na odnos s publikom jer, i kada "zabrljam", s toliko puno empatije mi to kažu i ohrabruju me da nastavim dalje jer vole i vjeruju u ono što stvaram sa svojim gostima.

Kakvo značenje ima sam naziv LOOD?

Vjerujem kako veći dio naše realnosti još nismo istražili, i radi toga imamo tendenciju donositi zaključke koji nisu znanstveno potkrijepljeni. Naši svjetonazori, uvjerenja, ideje kako živjeti, što je istina, razlikuju se od osobe do osobe, grupe do grupe. Zbog toga često jedni druge znamo nazivati ludima, a trebali bismo samo ljudima, jer to je dio naše prirode. Svi smo mi ludi, moj zaključak! Avatar LOOD osobe bih mogao opisati kao nekoga tko ima sposobnost kritički i originalno razmišljati i ima hrabrosti živjeti iskreno i autentično sebi.

Ugostili ste brojne zanimljive sugovornike iz raznih sfera, čije gostovanje vam je bilo posebno dojmljivo?

Politički korektan odgovor bio bi svi su mi jednako dragi, ili teško mi je nekoga izdvojiti, pa neću tako odgovoriti. Intuitivno su mi na pamet pali ljudi koji su mi pokazali jedan kut koji do sada nisam vidio, i dodatno me zaintrigirali i izazvali moja trenutna uvjerenja, a to su npr. neuropsihijatrica Vida Demarin, ili voditelj emisije "Na rubu znanosti" Krešimir Mišak.

Što vas inspirira i koja je najvažnija životna lekcija koju ste dosad naučili?

Inspirira me izazov, izlazak iz zone komfora, hrabrost, istina, i ljudi koji kroz ove vrline mijenjaju naš svijet. Najbitnija životna lekcija koju sam do sada naučio je da je ljubav najmanje dokazana najljepša pojava koja čini naše živote vrijednim življenja. Bila ona ljubav prema djeci, partneru, roditeljima, prijatelju, ili svom pozivu, poslu.

Želite živjeti život u balansu, rekli ste u jednom podcastu, kako ga postižete i što radite kad osjetite da izlazite iz tog balansa?

Ja na balans gledam malo netipično. Vjerujem kako je nemoguće u životu biti u preciznoj ravnoteži, u sredini, na pola. Više razmišljam o balansu kroz ekstreme u kojima se svi nalazimo, nekada smo ozbiljni, a onda opet na drugu stranu razigrani i opušteni. Težimo izvrsnosti, i napretku, ali smo ujedno i puni nesavršenosti i mana. Težimo traženju istine, i znanja, a opet neznanje je velika porcija naših života. Po meni je balans iluzija, i ne postoji, treba vući iz suprotnih smjerova prema sebi, tamo je život!

Planirate li u podcastu ugostiti možda i neke inozemne goste i kakav je dugoročno plan s LOOD-om?

Inozemne goste smo već ugostili, ali uglavnom one iz okruženja, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina itd. Plan je definitivno pozivati goste iz Europe i ostatka svijeta i razgovarati i na engleskom jeziku. Uskoro ćemo predstaviti i novu voditeljicu LOOD podcasta, a plan je predstaviti i još novih voditelja.

Čije podcaste rado slušate, kako hrvatske tako i strane?

Podcaste koje slušam doslovce se mijenjaju kao godišnja doba, sezone kada mi odgovara određen stil, i određena tematika, a zatim nakon nekog vremena paše mi i zanima me nešto drugo. Više pratim osobe (goste) nego što religiozno pratim određene podcaste. Npr. u ovome trenutku učim dosta od Patricka Bet-Davida, Navala Ravikanta, pa mi je zanimljivo vidjeti što su razni podcasteri uspjeli sa svojim autentičnim stilom izvući iz njih.

Kakve projekte osim podcasta imate namjeru razvijati unutar brenda LOOD?

Podcast smatram prvim proizvodom LOOD branda, početkom 2025. godine planiram uvoditi novitete, poput raznih digitalnih proizvoda, e-knjiga, audioknjiga, masterminda itd. "Floskulasto", ali želim uživati u procesu, i nigdje mi se ne žuri.