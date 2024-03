Žestoki okršaj u showu, Tina je vrištala na Tiaga: 'Ružno mi te gledati, to je odvratno'

U novom zadatku parovi iz showa 'Brak na prvu' trebali su razmijeniti mobitele te gledati na njima što žele. Taj zadatak dobili su Tina i Tiago, ali Tina je odbila dati svoj mobitel. "Nešto nije u redu, ne znam. Čega se boji?“ zanimalo je Tiaga koji je bez problema dao svoj mobitel. No ona ga nije željela uzeti i objasnila je kako je već imala takve situacije u prošlim vezama. "To je samo pokvarilo povjerenje“, objasnila je Tina dok Tiago to nije razumio jer je bio uvjeren da nešto skriva.

"Ako bih ti išla gledati telefon, znači da ti ne vjerujem. Imam katastrofalno iskustvo s tim i neću to više ni s kim raditi“, nastavila je Tina i govorila da je njoj ružno gledati u tuđi telefon. Na kraju je ipak odlučila dati mobitel Tiagu i jako joj je zasmetalo što je, kako je rekla, išao u dubine.

"To mi je ružno. Ružno mi te gledati na mome Instagramu. To mi je odvratno. Iskoristio je priliku i to dobro. Znao je da su to moje osobne granice i da imam neke boli iz prošlih veza jer sam to već radila i ne želim to više imati. Ja njegov mobitel ne trebam jer vjerujem osobi", rekla je Tina koja je tako dobila potvrdu da Tiago ne vjeruje ono što mu ona priča, u njezine riječi, nego više vjeruje telefonu.

„Nema povjerenja u mene i to me boli“, zaključila je povrijeđeno. Tiago je rekao kako je sretan što u Tini nije našao ništa sumnjivo u mobitelu, a kako se svađa nastavila zamolio ju je da ne vrišti.

"Pogriješio si i izgubio si moje povjerenje", kazala mu je.

S druge strane, Renata, Josip, Klara i Lovre dobili su zadatak poredati životne vrijednosti. Renata je na prvo mjesto stavila karijeru, potom novac, izgled, dobar seks i na zadnje djecu. „Želim djecu, ali još nisam osjetila potrebu za tim. Jako mi je lijepo što Josip ima dijete, čak mi je drago da netko u tim godinama ima ostvareno nešto iza sebe“, rekla je Renata dok je Josip na prvo mjesto stavio karijeru, potom novac, dobar seks, želju za djecom i na kraju izgled. „Bio sam prilično površan i nisam davao priliku mnogim ženama, ovo mi je dobra lekcija i smatram da sam puno naučio u ovom eksperimentu“, rekao je.

Lovre je na prvo mjesto stavio izgled, što je Klaru iznenadilo jer je govorio da mu nije bitan. Zatim želju za djecom, dobar seks, karijeru i na kraju novac. Klari su na prvome mjestu djeca, potom novac, izgled, dobar seks i na kraju karijera. Klara ima baš veliku želju da se uskoro ostvari kao majka dok Lovre smatra da još nije spreman. „Najsretniji bih bio da imam svog sina, da ga odgajam, napravim od njega čovjeka i da nemam ženu i nikad je ne vidim - to je moja životna želja“, rekao je. Dok Klara pokušava objasniti svoje rangiranje, Lovre joj se cijelo vrijeme ubacuje s komentarima za koje Klara smatra da nemaju veze s ičim. Naposljetku ju je izbacio iz takta i nije više željela s njim odrađivati zadatak dok se Lovre se naljutio jer je mlađa od njega, a usudi se tako derati na njega.

