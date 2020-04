Nadia je prije 'Braka na prvu' bila u još jednom showu zbog kojeg je otkazala vjenčanje

U ''Braku na prvu'' ljubavnu sreću traži i Nadia Amić koju su eksperti spojili s Lukom Budakom. Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se Nadia prijavila u neki reality. Naime, 2015. je sudjelovala u showu ''Shopping kraljica'', u kojoj joj je odjeću birao zaručnik.

Nadia i zaručnik zbog pojavljivanja u showu navodno su odgodili vjenčanje, pisao je tada u najavi za epizodu RTL, a Nadia za vrijeme snimanja showa ''Brak na prvu'' nije priznala da je već bila zaručena. Kazala je tek da je bila u jednoj dužoj vezi.

Foto: RTL

– Imala sam dugu vezu, bilo je i lijepih i loših dana. No pamtim samo one lijepe. Ne želim nikoga umanjivati jer medalja ima dvije strane. Eto, u jednom trenutku osoba shvati da se nalazi na raskrsnici života i krene dalje – kazala je Nadia.

Podsjetimo, Amić u ''Braku na prvu'' ima probleme u vezi s Lukom Budakom. Par više ne spava u istom krevetu te se sve češće svađa. Luka želi poboljšati njihov odnos, ali Nadia to izbjegava i zbog toga ih je odlučila posjetiti ekspertica Ita Štefanek. Ona je stava da paru treba podrška te je odmah po ulasku u stan shvatila kako im nedostaje bliskosti.

Njezino prvo pitanje je bilo logično: Što ima novoga?

– Ona je ujutro radila, ja sam slobodu i vrijeme uložio da pospremim malo. Ona dođe doma i onda nema toliko stresa i brige, legne i opusti se – odgovorio joj je Luka dodavši da se on trudi više od svoje supruge, a to se Nadiji nije svidjelo. – Zašto si, Luka, to rekao pred kamerama? Da ti smeta što ja idem raditi, što si želim osigurati egzistenciju? Zašto si to, Luka, napravio? – suprotstavila se Nadia i zaplakala te pokušala objasniti kako dugo živi sama i da se to ne može promijeniti preko noći.