Na zlobni komentar bivša natjecateljica Masterchefa brzo je odgovorila: To nema veze s debljinom

Meri Goldašić, influencerica i bivša natjecateljica u "Masterchefu" na Instagram storyju podijelila je poruku koja joj je došla u inbox od nekoga od njezinih pratitelja. 'Sjećam se perioda kada si bila debela i zanimljiva, od kako si smršala postala si dosadna i fake'', pisalo je u poruci na koju je Meri ubrzo odgovorila. - Prijo istina, više nemam potrebe stalno raditi debila od sebe da bi ljudima bila smiješna. To nema veze s debljinom nego s psihoterapijom koju sam odrađivala u istom periodu kad sam radila na fizičkom izgledu - poručila je Meri u svom odgovoru. Na društvenim mrežama uvijek je iskrena i bez dlake na jeziku kaže ono što misli. Otvoreno je s pratiteljima dijelila svoj put skidanja viška kilograma i ne skriva na kakve se sve estetske zahvate dosad odlučila.

Podijelila je Meri jednom prilikom sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama iskustvo s poslodavcem kod kojeg je bila zaposlena dok je s obitelji živjela u Švedskoj. Ispričala je kako je njezin posao naizgled bio divan, ali otkrila je i mračnu pozadinu ove priče. "Dok smo živjeli u Švedskoj, dobila sam posao u jednom finom magazinu u kojem mi je glavni zadatak bio intervjuirati direktore velikih, velikih firmi, i moje područje bio je Bliski Istok, tako da je sve skupa djelovalo jako blistavo. I kao jedan jako, jako dobar posao ja sam stvarno uživala u dijelu gdje ja intervjuiram opasne, velike i jake poduzetnike - rekla je Meri u videu koji je objavila na Instagramu. U nastavku je otkrila i onu ružniju pozadinu.

- Međutim, mračna strana tog posla bila je što si nakon toga morao intervjuirati njihove dobavljače, koji bi potom morali kupiti mjesto u tom časopisu za jako veliku lovu, a postotak od te zarade išao je meni. S obzirom na to da je plaća bila stvarno dobra, cijela ta priča izgledala je zbilja jako primamljivo. Iskreno, nisam prodala previše tih oglasnih mjesta jer ne možeš direktorima firmi prodavati nešto tako 'sumnjivo' i misliti da će čovjek s magisterijem ili doktoratom pasti na glupu foru - objasnila je. Rekla je i kako je atmosfera u tvrtki bila toksična i nije joj bilo lako biti u takvom radnom okruženju, ali znala je da bez posla ne može u tom trenutku. - Atmosfera u toj firmi bila je kriminalna, a mobbing koji smo trpjeli svi zaposlenici na dnevnoj bazi, pa tako i ja, bio je neizdrživ. Na neku čudnu foru, ostala sam tamo jedno šest mjeseci i ne možete zamisliti koliko vas jako lagano toksična kultura uvuče. Najlakše je reći: 'Pa što si radila tamo, daj otkaz.' Ali kad doma imaš dvoje male djece, nemaš drugi posao i nemaš drugog izbora, ne možeš si priuštiti da tražiš posao mjesec dana i da si bez posla. Drugo, to konstantno svakodnevno osmosatno obezvrjeđivanje ti zaista uđe u glavu i sruši samopouzdanje - ispričala je.