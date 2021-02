Na vlastito su vjenčanje zakasnili, no nikada poslije nisu bili odvojeni duže od dva dana

Glazbenik Đorđe Balašević izgubio je životnu bitku u 68. godini nakon što se borio s upalom pluća, prenose srpski mediji. Također pišu i kako je imao COVID-19, te da je preminuo danas uslijed pogoršanja zdravstvenog stanja. Podsjetimo, prije tri dana primljen je u novosadsku bolnicu s upalom pluća. Panonski mornar imao je puno obožavatelja i u Hrvatskoj, a redovito je punio naše najveće arene, poput zagrebačke i pulske. Brojnih njegovih stihova nikada ne bi bilo da mu 1979, godine u život nije ušetala jedna Olivera.

O ljubavi Đorđa i Olivere Balašević mnogo se pisalo, on je stvarao za nju, a ona ga je obožavala do posljednjeg daha. Bili su jedan od najstabilnijih parova na sceni, a u braku su bili gotovo 40 godina. Njihova priča počela je krajem sedamdesetih u Novom Sadu. Olivera je još bila studentica, a Đorđe je već snimio neke albume. Olivera je bila i jugoslavenska reprezentativka gimnastike, no ostala je trudna i nije mogla otići na Olimpijske igre u Moskvi 1980. godine.

Zaljubljeni Đorđe već joj je u početku počeo pisati pjesme, a među prvima je to bila 'Provincijalka' u kojoj Balašević i opisuje kako se zaljubio u djevojku iz Zrenjanina.

Jednom prilikom je na službenoj stranici Đorđa Balaševića objavljeno kako je izgledalo njihovo vjenčanje.

Naime, par je kasnio na vlastito vjenčanje i tada su već imali kćer Jovanu. Olivera je htjela nositi bijelu vjenčanicu jer je htjela da njezina kći, jednog dana kad odraste, ima lijepe fotografije s vjenčanja svojih roditelja. Međutim, Đorđe nije pratio njen modni stil i on je na vjenčanje došao u tenisicama i trapericama. Kumove su doveli na prevaru na svadbu i rekli su im kako ih trebaju zbog snimanja neke emisije. Olivera priznaje da je imala tremu, a Balašević je, u svom stilu, cijelo vrijeme pričao viceve.

Kasnije je često govorio da mu je život dobio smisao tek kad je nju upoznao, a od prvog susreta nikada nisu bili odvojeni duže od dva dana. Nakon što su u prosincu 1980. godine dobili kćer Jovanu, ubrzo im se rodila i druga kćerka, Jelena, a sredinom 1990.-ih dobili su i sina Aleksu.

Sve lijepe trenutke u životu, ali i sve velike bitke, vodili su zajedno. Nažalost, onu posljednju su izgubili.

