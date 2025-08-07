Na vjenčanju zvijezda iz serije 'Kumovi' zapjevala naša glumica, poslušajte prekrasnu pjesmu koju im je otpjevala

Prošlog vikenda sklopili su brak poznati glumci iz serije ''Kumovi'' Jagoda Kumrić i Konstantin Haag. Njihovu svadbu je obilježilo prisustvo brojnih kolega iz glumačkog svijeta, dok je poseban trenutak pružila naša omiljena glumica Ana Uršula Najev, također zvijezda serije ''Kumovi''. Ona je mladencima u crkvi poklonila emotivno izvođenje duhovne pjesme ''Hallelujah''.

''Od prijemnog ispita na kojem smo se upoznali, do prekrasnog prijateljstva, suradnji, uspomena, obitelji... Od bespredmetnih etida, preko predstava i setova, do zavjeta i svatova... Od časti da budem kuma tvojoj curici, do časti da pjevam Hallelujah trenutak nakon što ste se zakleli jedno drugome na vječnu ljubav (autistično gledajući u pod, suzbijajući sline i suze, doduše)... Najbolja, najljepša moja prijateljice... Jedinstvena moja Jagoda... Predivnog lika i još ljepše duše... Koni moj dragi... Prijatelju dobri... Uvijek smo govorili o našoj maloj klasi kao o obitelji. Nakon 10 godina poznanstva, smijeha, suza, uspona i padova, to je i postala. Čuvajte je, pazite, zalijevajte. Ljubite se i praštajte. Volim vas zauvijek — volite se zauvijek. Po raspadu tijela se pir poznaje! I dalje ne mogu pomaknuti vrat! Živjela ljubav!!!'' napisala je Najev u komentaru.

Podsjetimo, javnost je nedavno iznenadila vijest kako su glumački par Jagoda Kumrić i Konstantin Haag izgovorili sudbonosno "da". Naime, da su se vjenčali odala ih je srpska kolegica Nevena Vukes objavivši fotografije s lijepog vjenčanja. I sama 33-godišnja glumica Jagoda objavila je prije nekoliko dana predivnu snimku iz crkve, kako ju je otac dopratio do oltara i predao suprugu tri godine mlađem Konstantinu Haagu. Osim toga, mnogi su primijetili i predivnu, nesvakidašnju vjenčanicu Jagode Kumrić, a koja je imala cvjetni uzorak i ruže. Kuma im je bila srpska glumica Tijana Pečenčić.

Inače, ako se prisjetimo, ovaj glumački par sredinom prošle godine se i zaručio. No prije toga svoju su ljubav skrivali od društvenih mreža i javnosti. Zaruke su se dogodile krajem srpnja (prošle godine) u bajkovitom austrijskom gradiću Laxenburgu, poznatom po svojim dvorcima na jezeru i gotičkoj arhitekturi. Za ovu posebnu priliku, Jagoda je odabrala elegantnu bijelu haljinu, a na društvenim mrežama podijelila je video u kojem pokazuje jedinstveni zaručnički prsten sa zelenim dijamantom. Među brojnim čestitkama našle su se i one njihovih kolegica, Bojane Gregorić Vejzović i Ecije Ojdanić. "Sretno vam bilo", napisala je Ecija, dok je Bojana ostavila emotikone djeteline s četiri lista i srca.

Par se upoznao na setu serije "Kumovi", a njihova romansa postala je javna u jesen 2019. godine kada su ih fotografi uhvatili u romantičnoj šetnji zagrebačkom špicom. Iako zajedno glume u popularnoj seriji, uspješno balansiraju između privatnog i poslovnog života. - Ne pričam o privatnom životu jer smatram da je to privatna stvar. Što se tiče medija, ja se volim koncentrirati na posao i glumu - izjavila je Jagoda za medije, dosljedno čuvajući privatnost svoje veze s Konstantinom.

Jagoda Kumrić, koju publika pamti i po ulozi u seriji "Larin izbor", uspješno kombinira glumačku karijeru s majčinstvom. Majka je šestogodišnje djevojčice Nastasje, čije je ime inspirirao lik iz ruskog klasika "Idiot". Mladi glumac Konstantin Haag, iako mlađi od svoje sad već supruge, već je izgradio zapaženu karijeru na hrvatskoj glumačkoj sceni. Osim u "Kumovima", publika ga je mogla gledati u seriji "Drugo ime ljubavi" te "Balkanika 2".