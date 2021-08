Na početku karijere britanska glumica je izgledala ovako, a 14 godina poslije nitko je ne može prepoznati

Glumica Michelle Keegan (34) poznata je po ulozi Tine McIntyre u popularnoj britanskoj seriji "Coronation Street" u kojoj je počela glumiti 2007. godine kada je izabrana između 900 drugih glumica koje su se prijavile za ovu ulogu. Svoju zadnju sezonu u seriji snimila je 2013. godine kada je odlučila nakon šest godina oprostiti se od svog lika.

Kasnije je glumila u drugim BBC-jevim serijama, a u zadnje vrijeme britanski mediji više pišu o promjeni njezina izgleda nego o njezinim glumačkim uspjesima. Naime, 34-godišnja glumica izgleda dosta drugačije nego na početku karijere i obožavatelji su uvjereni kako je novi look postigla estetskim operacijama što ona negira. - Često mi ljudi govore kako sam sigurno operirala nos i bradu, ali moram ih razočarati nisam bila na operacijama. Bojim se zahvata i strah me kako bi nešto moglo poći po zlu i mislim da nikada neću ići na estetske zahvate - tvrdi ova glumica i dodaje kako je make up zaslužan za njezine promjene lica.

Foto: instagram

Doktorica MJ Rowland-Warmann za OK magazin je rekla kako nema sumnje da je Michelle imala određene zahvate na licu, ali kaže da su jako lijepo napravljeni i nisu pretjerani te je sigurno povećala usne. Keegan je u nekoliko navrata demantirala takve izjave stručnjaka i rekla: To me baš uzrujava. To je moja stvar i ovo je moje lice. Odrasla sam pred tv kamerama i očima javnosti i mnogima je teško shvatiti da sam se jednostavno iz djevojke pretvorila u ženu.

