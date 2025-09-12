Naši Portali
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
LIJEPE VIJESTI

Mura Klara i Marko iz showa 'Brak na prvu' postali su roditelji: Život svoj, ljubav, sve ću mu dati

Foto: RTL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.09.2025.
u 22:00

Tijekom finala showa govorili su o svojim zarukama, izazovima koje nosi razdvojenost i uvjerenju da će sve prepreke savladati.

RTL-ov sociološki eksperiment Brak na prvu donio je niz ljubavnih priča, a jedna od najljepših svakako je ona Mure Klare i Marka. Njih dvoje upoznali su se upravo u showu, odmah se povezali i nakon završetka nastavili zajednički život. Danas su u braku i uživaju u svakom trenutku provedenom zajedno, a sada su podijelili i sretnu vijest da su postali roditelji.  "Sine moj", napisao je Marko u objavi na društvenim mrežama i objavio je fotografiju na kojoj sina drži u naručju, prenosi RTL.  "Život svoj, ljubav, sve ću mu dati", napisao je Marko u objavi i otkrio kako se sin rodio dan prije njegovog rođendana.  Zbog poslovnih okolnosti žive na dvije adrese – Mura Klara u Hrvatskoj, a Marko u Nizozemskoj.

Unatoč udaljenosti, svaki godišnji odmor i vikend provode zajedno, a sada kada su dobili sina to će sigurno biti i češće. Podsjetimo, par je svoju ljubav započeo u Braku na prvu, gdje su se zaručili, a nakon showa i vjenčali. Danas žive razdvojeno jer Marko radi u Rotterdamu, a Mura Klara u rodnom Čakovcu, no planiraju uskoro promjene. „Marko se planira vratiti u Hrvatsku i vrlo vjerojatno ćemo živjeti u Čakovcu. Cilj nam je stvoriti zajednički dom i obitelj“, otkrila je Mura.

Tijekom finala showa govorili su o svojim zarukama, izazovima koje nosi razdvojenost i uvjerenju da će sve prepreke savladati. „Samo gledamo naprijed i mislimo da je to to“, komentirali su tada, a snimke njihove ljubavne priče posebno su dirnule Marka. „Dogodila nam se velika ljubav. Naučio sam da ne treba osuđivati na prvu i zato smo uspjeli“, priznao je. Nakon vjenčanja nisu krili sreću. „Osjećam se savršeno, neodoljiv je osjećaj“, rekla je Mura, dok je Marko dodao: „Samo nadograđujemo naš odnos i uživamo u svakom danu zajedno. Daljina je mali problem, ali ništa što ne možemo prebroditi.“ Supružnici su istaknuli i želju za osnivanjem obitelji, a čestitku im je uputila i Murina omiljena pjevačica Neda Ukraden. Marko se svojoj dragoj obratio i putem društvenih mreža, uz zajedničku fotografiju poručivši: „Postala si moj svijet.“
