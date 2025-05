Mrle iz Leta 3 objavio novu slikovnicu: Od djetinjstva sam fasciniran s upravo te dvije životinje

"Magarčić i kit" nova je slikovnica iz pera Damira Martinovića Mrleta, umjetnika poznatog po beskompromisnom glazbenom izričaju, ali i sve prisutnijem autorskom djelovanju u svijetu dječje književnosti i kazališta. Riječ je o čarobnoj i poetičnoj priči o neobičnom prijateljstvu između dviju naizgled nespojivih životinja – jednog magarca i jednog kita – koje otkriva snagu hrabrosti i bogatstva mašte kad se usudiš poletjeti (ili zaplivati). U središtu ove priče nalazi se magarac Oli koji brine o svojim maslinama, sve dok ga okolnosti ne potaknu na neobično putovanje – od vrta do svemira, od maslina do čarobnica, od zemlje do srca planeta. Kroz ovu liričnu, nježno apstraktnu priču utkane su snažne slike djetinjstva, ljubavi prema prirodi, životinjama i mediteranskom naslijeđu, a sve to zaokružuju sugestivne ilustracije slovenskog umjetnika Mihe F. Kalana.

„Magarac i kit. Odmalena sam fasciniran s upravo te dvije životinje, koje ovdje imaju glavne uloge. Kao dječak sam bio posebno zaljubljen u jednog malog magarca, koji je bio dražestan i druželjubiv, a imao sam tu priliku biti okružen tim životinjama, budući da ih je djed posjedovao u svrhu poljoprivrede. To su dobra bića, vole društvo i generalno su magarci fenomenalne životinje”, prisjeća se Mrle, pojašnjavajući kako je i ljubav prema maslinama prirodno postala dio ove priče: „Od mene su znali skrivati maslinovo ulje jer bih ga uvijek previše potrošio. Opsjednut sam tim mirisom, okusom, bojama... Volim se zaliti maslinovim uljem od glave do pete.”

Kako se u priči našao i jedan kit, Mrle također otkriva: "Sjećam se iz djetinjstva i jedne zgode koja uključuje dolazak kita u Rijeku; nažalost došao je ulovljen, a ne svojom voljom, no ta slika kada sam po prvi put vidio uživo tu životinju mi je zauvijek ostala u sjećanju. I otuda spoj svih ovih junaka i junakinja ove priče, kojima je cilj otići na vrh svijeta i prekodirati srce planeta.” Slikovnica je objavljena u izdanju glazbene knjižare Rockmark, a istovremeno se priča razvija i kroz druge umjetničke forme – pod istim naslovom objavljen je i autorski glazbeni album Mrleta i Ivanke Mazurkijević, dok "Magarčić i kit" svoju kazališnu premijeru doživljava 23. svibnja u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci. Predstava je namijenjena najmlađima, ali nosi univerzalnu poruku o snazi sanjarenja, ljepoti prijateljstva i važnosti povezanosti sa svijetom oko sebe.

Mrle ovom pričom dijeli osobne uspomene – sjećanja na djetinjstvo uz magarce, fascinaciju maslinama i prvi susret s kitom u riječkoj luci – pretvarajući ih u suvremenu bajku s optimističnom porukom: "Vjerujem da djeca koja dolaze imaju priliku živjeti u boljem svijetu. Samo trebamo prekodirati srce planeta – što već činimo." Damir Martinović Mrle, glazbenik poznat iz benda Let 3, posljednjih se godina afirmirao i kao autor dječjih slikovnica koje spajaju glazbu, priču i ilustraciju u jedinstveno multimedijalno iskustvo. U suradnji s Ivankom Mazurkijević i drugim umjetnicima, stvorio je projekte poput “Kišni razdraganci” – slikovnicu s CD-om dječjih pjesama. Kroz pjesme i priče o svakodnevnim dječjim temama potiče maštu, igru i emocionalni razvoj najmlađih. Projekt je prepoznat i unutar glazbene scene, te nagrađen Porinom u kategoriji “Najbolji album za djecu”.

Njegova druga slikovnica, “Mrletove priče o niŠČemu”, nastala je iz spontanih priča koje je pričao svojoj kćeri. Sadrži osam neobičnih i duhovitih priča, popraćenih ilustracijama umjetnika Mischa i popratnim materijalima poput maske, puzzli i bojanki. Ovo izdanje dodatno je zaživjelo i kroz kazališnu predstavu “Mendolena i Matija” u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku, čime Mrle potvrđuje svoj inovativan pristup dječjoj književnosti. Njegove slikovnice karakterizira razigranost, originalnost i namjera da djecu potakne na razmišljanje, stvaranje i doživljavanje umjetnosti svim osjetilima. Kao i prethodna izdanja, nova slikovnica "Magarčić i kit" dostupna je u izdanju glazbene knjižare Rockmark, putem webshopa i u knjižari na adresi Ul. Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb.