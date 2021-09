Možete li vjerovati da je rodila prije nekoliko mjeseci? Slavna manekenka očarala figurom na reviji

Manekenka Emily Ratajkowski (30) sina Sylvestera rodila je u ožujku ove godine, a nije joj trebalo dugo da vrati svoju liniju nakon poroda. Nije ni čudo jer je manekenka kroz cijelu trudnoću, ali i nakon, objavljivala svoje golišave fotografije na Instagramu, pa su pratitelji odmah vidjeli da je vratila ravni trbuh u nevjerojatno kratkom roku.

Emily je sada prošetala u Los Angelesu na novoj reviji Rihanninog brenda SavagexFenty, a pojavila se u minijaturnom ljubičastom bikiniju visokog izreza bez naramenica. Emily je obula štikle životinjskog uzorka dok joj je kosa bila ispletena u pletenice.

Foto: profimedia Podsjetimo, Emily je postala prava zvijezda nakon što se proslavila u spotu 'Blurred lines' Pharrell Williamsa (48). Nakon toga svi su je dizajneri i svjetski časopisi htjeli na svojim naslovnicama i modnim pistama, a njezino ime postalo je svjetski poznato.

Emily je nakon objave trudnoće dospjela u centar pozornosti i zbog izjava o spolu bebe.

- Kad moj muž i ja kažemo za trudnoću, nakon čestitki svi pitaju znamo li što želimo. Volimo odgovarati da spol nećemo znati dok naše dijete ne napuni 18 godina i da će nas tada obavijestiti. Svi se tome smiju - kazala je tada Emily.

- Moj muž voli reći da smo "trudni smo". Kažem mu da, iako je slatko, to nije u potpunosti istina. Negodujem što je DNK cijele njegove obitelji u meni, ali što moj DNK nije u njemu. Kažem mu da je to nepravedno i oboje se nasmijemo. To je neka vrsta šale, ali baš poput primjedbe na spol našeg djeteta, iza toga stoji istina. Trudnoća je urođeno usamljena; to je nešto što žena radi sama, u svom tijelu, bez obzira na okolnosti - zaključila je.

