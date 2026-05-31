Melbourne se posljednjih godina nametnuo kao jedno od najuzbudljivijih mjesta za suvremeni dizajn

Postoje gradovi koji su postali sinonim za modu, umjetnost ili gastronomiju, a Melbourne se posljednjih godina sve više nameće kao jedno od najuzbudljivijih mjesta za suvremeni dizajn. Ovogodišnje izdanje Melbourne Design Weeka u 11 dana ugostilo je više od 400 događanja diljem Melbournea. Izložbe, razgovori, radionice i instalacije smješteni su u galerijama, muzejima, trgovinama, showroomovima i kulturnim centrima. Upravo ta raspršenost po gradu daje posebnu energiju cijelom festivalu jer dizajn izlazi iz zatvorenih prostora te postaje dio grada i atmosfere.