FOTO Zavirite u dom splitske glumice koji je uredila po skandinavskim standardima

Splitska glumica Ana Maras Harmander voli privatni život držati podalje od očiju javnosti, a sada je otkriveno kako je uređen dio njezinog doma u kojem živi sa suprugom Johnom Harmanderom i njihovim sinčićem. Obitelj živi u širem centru Zagreba, a glumica ponekad podijeli detalj iz svakodnevice. Ovoga puta, voditeljica Antonija Blaće na svojim je društvenim mrežama podijelila djelić druženja, a moglo se vidjeti da je interijer uređen u kombinaciji modernog i skandinavskog stila, s naglaskom na funkcionalnost, prozračnost i neutralne tonove. Dnevnim boravkom dominira veliki sivi kutni trosjed koji prostoru daje dozu elegancije, dok tamniji dekorativni jastuci unose kontrast i dodatnu udobnost.

Poseban dojam ostavljaju veliki prozori koji prostoru osiguravaju obilje prirodnog svjetla, što je jedna od prepoznatljivih karakteristika skandinavskog dizajna. Uz njih su smještene brojne sobne biljke koje unose svježinu i dodatno naglašavaju povezanost interijera s prirodom.

Foto: Instagram screenshot

U središtu dnevnog boravka nalaze se nepravilni drveni stolići u svijetloj nijansi drveta, koji se savršeno uklapaju u ostatak prostora i stvaraju ugodan kontrast dominantnim sivim tonovima. Dekorativni detalji poput elegantnog zlatnog svijećnjaka i crnog fenjera dodatno podižu estetiku prostora te mu daju poseban karakter.

Iz dnevnog boravka pruža se pogled na terasu okruženu zelenilom, koja djeluje kao prava mala gradska oaza. Ana ju je uredila drvenim ležaljkama i udobnim kutnim sjedećim garniturama, stvarajući idealan kutak za opuštanje i druženje tijekom toplijih mjeseci.

Ipak, najveću pažnju privlači prostrana kuhinja, uređena u kombinaciji sivih tonova i prirodnog drveta. Kuhinjski otok izrađen od drveta skladno se nadovezuje na blagovaonski stol i stolice od istog materijala, čime je postignuta vizualna povezanost cijelog prostora.

Podsjetimo, Anu smo prošle godine mogli gledati u dramskoj seriji "Sjene prošlosti" na RTL-u.