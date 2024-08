Cuccurinu postavili pitanje, on poručio da je to nepristojno: 'Ženu na šalteru ne pitate kolika joj je plaća'

Influencera Marca Cuccurina domaća publika upoznala je kao sudionika i krajnjeg pobjednika zabavnih showova 'Zvijezde pjevaju' i 'Ples sa zvijezdama'. Marco na društvenim mrežama često s pratiteljima dijeli događanja iz svog privatnog života i odgovara na razna pitanja, a jedno od najučestalijih je ono o njegovoj zaradi od bavljenja influencingom. Sada je odlučio stati na kraj špekulacijama, ali i otkrio što ga posebno smeta.

Cuccurin je objavio videozapis na svom Tik Toku u kojem govori: - Moram bit iskren, mislim da je ovo pitanje izuzetno nepristojno. I najčešće, ne bi vjerovali, su djeca ta koja su znatiželjna kad je zarada u pitanju. Ja vam to volim objasniti ovako: Vi nikad ne odete kupit pecivo ili kruh u pekari pa onda sigurno ženu koja radi tamo ne pitaš: "Eee koja ti je plaća", ili primjerice ja ne odem na šalter banke pa pitam ženu na šalteru kolika joj je plaća - započeo je svoje obraćanje pa nastavio:

Ja znam da si nekad čak partnerski odnosi, recimo muž i žena kriju plaću. Prijatelji si to nekad međusobno ne govore, a zašto od mene netko očekuje da ću to javno reći svima? I znam, razumijem, ja sam javna osoba pa se valjda očekuje da ću biti transparentan i oko toga. Mogu vam samo reći da možemo zaraditi i puno i malo - kazao je pa zaključio: - Kao zaključak ovog videa, mogu reći da možemo zaraditi jednu hrvatsku plaću, a možemo i pet. Zapravo, ako puno radiš možeš puno i zaraditi. Kao i u svakom poslu, uz trud, rad i napredak. Zar ne? - završio je Marco. I dok se dio pratitelja složio da bi iznos plaće trebao ostati tajna, ostali zazivaju transparentnost.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, ranije ove godine infleuncer je na društvenim mrežama objavio kako ga je napala nepoznata žena u pekari, a nakon objave dobio je podršku ali i kritike. Marco se u zadnjoj objavi osvrnuo na te poruke i odgovorio da se „nasilje ne uzvraća nasiljem, to nije rješenje“.

"Hvala vam jer od jučer navečer mi mobitel nije prestao gorjeti, dobio sam predivne poruke. Baš ste ljudine. Izašlo je puno članaka i to je ok, ali uvijek su mi diskutabilni ti ljudi koji samo pročitaju naslov i ništa drugo. Sad me se proziva zašto nisam veliki muškarac i zašto se sam nisam obranio. Ne znam koliko puta trebamo ponoviti da se nasilje ne rješava nasiljem. Ja sam ženu lijepo pitao ima li neki problem, nije htjela odgovoriti, nego se odabrala tući torbama umjesto toga. Okrenut ćemo na pozitivno i naglasiti da sam dobio hrpu poruka podrške i zbog toga mi je srce k'o kuća", rekao je Marco na Instagramu.

GALERIJA: FOTO Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente

Marco je objavio i nekoliko komentara s društvenih mreža, te odgovorio na njih. "Odgovorno tvrdim i stojim iza toga da sam muškarac i to samo takav jer prije svega ne biram nasilje, ne uzvraćam tako da se budem potukao ili vrijeđao i po meni sam već zbog toga veeeeliko muško. To je sve što imam reći na ovu temu i tu je zatvaram", napisao je.

VIDEO: Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente